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Bliźniaki na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Beylikduzu
9
Buyukcekmece
6
Basaksehir
3
Eyupsultan
6
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75 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$346,221
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Bliźniak 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Büyükçekmece Marina Apartamenty na sprzedaż znaj…
$1,80M
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Bliźniak 7 pokojów w Uskudar, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Nieruchomości z Widokiem na Miasto Blisko Wybrzeża w Üsküdar, Stambuł Nieruchomości znajdują…
$733,988
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Bliźniak 7 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 719 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$6,41M
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Bliźniak 5 pokojów w Maltepe, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Maltepe, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 5/6
Apartamenty w Odległości Spaceru od Transportu Publicznego w Maltepe, Stambuł Maltepe to jed…
$402,770
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Bliźniak 6 pokojów w Maltepe, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Maltepe, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 5/6
Apartamenty w Odległości Spaceru od Transportu Publicznego w Maltepe, Stambuł Maltepe to jed…
$443,376
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Bliźniak 5 pokojów w Pendik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$474,323
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Bliźniak 7 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$620,889
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Bliźniak 5 pokojów w Beykoz, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Bosfor i Morze w Kompleksie Mieszkaniowym w Stambule, Turcja Położ…
$2,80M
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Bliźniak 4 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$372,943
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Bliźniak 7 pokojów w Pendik, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$755,915
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Bliźniak 5 pokojów w Zeytinburnu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Zeytinburnu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Tramwaju w Stambule Zeytinburnu Apartamenty…
$727,064
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Bliźniak 8 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 8 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Bogatą Infrastrukturą Społeczną w Bakırköy w Stambule Bakırköy wyróżnia się ja…
$4,50M
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Bliźniak 3 pokoi w Kursun Sokagi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kursun Sokagi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 10/10
Umeblowany dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami w Kuleli Poyraz Evleri 2 projekcie w Stam…
$235,345
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Bliźniak 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Przestronne Nieruchomości z Balkonami w Kompleksie w Başakşehir W Başakşehir znajduje się wi…
$649,741
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Bliźniak 6 pokojów w Kadikoy, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kadikoy, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 263 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Spokojnym Kompleksie w Kadıköy w Stambule Apartamenty poło…
$1,67M
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Bliźniak 4 pokoi w Besiktas, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Besiktas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 6/6
Przestronne Apartamenty 700 Metrów od Plaży w Beşiktaş, Stambuł Apartamenty znajdują się w d…
$685,517
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Bliźniak 4 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Pokoje Hotelowe na Sprzedaż w Stambule Küçükçekmece przy Drodze Basin Ekspres z Gwarantowany…
$600,116
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Bliźniak 6 pokojów w Eyupsultan, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rodzinnym Kompleksie Mieszkaniowym z Widokiem na Las w Eyupsultan Alibeykoy Ap…
$588,575
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Bliźniak 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty na Sprzedaż, Zaledwie 600 m od Mariny w Büyükçekmece Büyükçekmece to jedna z naj…
$380,843
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Bliźniak 6 pokojów w Maltepe, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Maltepe, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto przy Głównej Drodze w Maltepe, Stambuł Maltepe, położone po…
$419,128
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Bliźniak 6 pokojów w Basaksehir, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 284 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty Inwestycyjne przy Głównej Drodze w Başakşehir Stambuł Başakşehir to popularne ce…
$619,735
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Bliźniak 5 pokojów w Kadikoy, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kadikoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Piętro 4/4
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Morza i Metra w Dzielnicy Moda, Kadıköy Apartamenty znajdują …
$733,988
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Bliźniak 4 pokoi w Buyukcekmece, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie 600 Metrów od Mariny w Büyükçekmece Apartamenty na sprze…
$415,465
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Bliźniak 7 pokojów w Dayekadin Sokagi, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Dayekadin Sokagi, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Piętro 4/4
$18,02M
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Bliźniak 3 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Pokoje Hotelowe na Sprzedaż w Stambule Küçükçekmece przy Drodze Basin Ekspres z Gwarantowany…
$385,459
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Bliźniak 4 pokoi w 25 Carsi Eczanesi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
25 Carsi Eczanesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 7/4
Zostało tylko kilka 3 + 1 apartamentów - bardzo ograniczone zasoby!Cena zaczyna się od zaled…
$400,000
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Bliźniak 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty Inwestycyjne przy Głównej Drodze w Başakşehir Stambuł Başakşehir to popularne ce…
$538,950
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Bliźniak 9 pokojów w Uskudar, Turcja
Bliźniak 9 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 6
Mieszkania z Widokiem na Miasto Zlokalizowane Blisko Wybrzeża w Üsküdar, Stambuł Mieszkania …
$733,988
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Bliźniak 5 pokojów w Kadikoy, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kadikoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 213 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty w Pobliżu Transportu Publicznego i Udogodnień Społecznych w Kadıköy Apartamenty …
$1,03M
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Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Taras
z Widok na morze
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