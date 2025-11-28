Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki na sprzedaż w Kepez, Turcja

13 obiektów total found
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 2/2
$5,91M
Bliźniak 4 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/2
$4,93M
Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/3
$6,43M
Century 21Century 21
Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
$4,23M
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 211 m²
Piętro 3/3
$9,57M
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 3
$7,19M
Estate Service 24Estate Service 24
Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 3/3
$3,88M
Bliźniak 4 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 3/4
Apartamenty Blisko Centrów Handlowych i Głównych Dróg w Kepez Dzielnica Yükseliş, położona w…
$157,110
Bliźniak 3 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 3/4
Apartamenty Blisko Centrów Handlowych i Głównych Dróg w Kepez Dzielnica Yükseliş, położona w…
$113,369
VernaVerna
Bliźniak 3 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania w Centralnej Lokalizacji, w Odległości Spaceru od Tramwaju Kepez, jedna z central…
$111,883
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Dzielnicy Çankaya, Kepez, Antalya Apartamenty zna…
$815,671
Bliźniak 4 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Apartamenty w Kepez, Dzielnica Fevzi Çakmak, 800 Metrów od Szpitala i Przystanku Tramwajoweg…
$173,524
Bliźniak 7 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Apartamenty w Kepez, Dzielnica Fevzi Çakmak, 800 Metrów od Szpitala i Przystanku Tramwajoweg…
$196,660
