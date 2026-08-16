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Bliźniaki na sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

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Ankara
16
Eskisehir
10
Cankaya
10
Golbasi
3
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26 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 1–3 Sypialni i Krytym Parkingiem w Ankarze, Çankaya Ankara, jako stolica Turcj…
$198,959
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Bliźniak 6 pokojów w Cankaya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 244 m²
Piętro 38/40
Apartamenty z Widokiem na Dolinę w Projekcie Ekologicznym w Çankaya Ankara Ten przyjazny dla…
$859,456
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Bliźniak 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/2
$3,00M
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Bliźniak 5 pokojów w Etimesgut, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowe Apartamenty w Stylowym Projekcie w Etimesgut, Ankara Etimesgut, położony na zachodzie A…
$829,381
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Bliźniak 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Tarasami w Dikmen Öveçler Ankara to jedno z najbardziej rozwiniętych i przyjaz…
$184,607
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Tarasami w Dikmen Öveçler Ankara to jedno z najbardziej rozwiniętych i przyjaz…
$219,780
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 6 pokojów w Etimesgut, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 351 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowe Apartamenty w Stylowym Projekcie w Etimesgut, Ankara Etimesgut, położony na zachodzie A…
$953,152
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 7
Przestronne i Eleganckie Nowe Apartamenty w Küçükesat, Çankaya Stolica Turcji, Ankara, ma st…
$230,191
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Bliźniak 5 pokojów w Odunpazari, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3/3
$177,881
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Bliźniak 6 pokojów w Odunpazari, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 3/3
$3,05M
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Bliźniak 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/3
$4,36M
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Apartamenty z Systemem Inteligentnego Domu na Strzeżonym Osiedlu w Ankarze, Turcja Ankara je…
$607,287
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Bliźniak 4 pokoi w Golbasi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty Inwestycyjne z 2 i 3 Sypialniami w Doskonałej Lokalizacji w Ankara Gölbaşı Apart…
$219,780
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Bliźniak 4 pokoi w Etimesgut, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Etimesgut, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowe Apartamenty w Stylowym Projekcie w Etimesgut, Ankara Etimesgut, położony na zachodzie A…
$449,971
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Bliźniak 6 pokojów w Tepebasi, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Piętro 3/4
$2,73M
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Bliźniak 5 pokojów w Cankaya, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Apartamenty z Systemem Inteligentnego Domu na Strzeżonym Osiedlu w Ankarze, Turcja Ankara je…
$607,287
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Bliźniak 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Piętro 3/3
$2,91M
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Bliźniak 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/3
$3,20M
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Bliźniak 3 pokoi w Golbasi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowe Mieszkania na Sprzedaż w İncek, Ankara Położona wzdłuż nowoczesnej osi rozwoju Ankary, …
$131,868
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Bliźniak 5 pokojów w Odunpazari, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 4/4
$7,56M
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Bliźniak 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3/3
$3,49M
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Bliźniak 8 pokojów w Cankaya, Turcja
Bliźniak 8 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 44
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie z Plażą w Ankarze Ankara, stolica Turcji, to jedno z najb…
$2,92M
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Bliźniak 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowe Apartamenty z Widokiem na Miasto w Pobliżu Kızılay w Çankaya, Ankara Çankaya to jedna z…
$183,585
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Bliźniak 5 pokojów w Odunpazari, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 7/7
$7,50M
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Bliźniak 3 pokoi w Golbasi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty na Sprzedaż w Odległości Spaceru od Codziennych Udogodnień w İncek, Ankara Nowe …
$144,328
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Las w Kompleksie z Krytą Siłownią w Dikmen, Çankaya, Ankara Ankara…
$314,633
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Parametry nieruchomości w Central Anatolia Region, Turcja

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