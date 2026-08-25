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Bliźniaki na sprzedaż w Bursa, Turcja

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Nilufer
5
Mudanya
6
Osmangazi
4
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17 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 219 m²
Piętro 10/10
Apartamenty z 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Nilüfer Ataevler Ataevler to jedna z dobrze…
$239 321
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 344 m²
Piętro 5/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apartamenty w dzi…
$457 837
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Bliźniak 4 pokoi w Gemlik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Gemlik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Piętro 3/4
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Bursa Gemlik Projekt znajduje się w Kurşunlu…
$207 895
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Bliźniak 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 5/6
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Basenami Krytymi i Odkrytymi w Bursie Luksusowe i go…
$332 866
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Bliźniak 3 pokoi w , Turcja
Bliźniak 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 10/11
$5,74M
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Bliźniak 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Piętro 9/10
Inteligentne mieszkania w pobliżu udogodnień w Bursa Nilüfer Mieszkania znajdują się w dziel…
$332 866
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Bliźniak 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 6/7
Mieszkania w Kompleksie z Krytym Basenem w Doskonałej Lokalizacji w Osmangazi, Bursa Mieszka…
$187 955
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Piętro 4/5
Apartamenty w Prestiżowym Kompleksie z Basenem w Bursa Mudanya Mudanya to najbardziej presti…
$354 058
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Bliźniak 3 pokoi w Ilvan Sokak, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Ilvan Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
$6,05M
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 305 m²
Piętro 5/6
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Basenami Krytymi i Odkrytymi w Bursie Luksusowe i go…
$457 837
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Piętro 4/4
Dwupoziomowy Apartament w Kompleksie z Basenem w Bursie Apartament znajduje się w dzielnicy …
$353 729
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Bliźniak 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 7/8
Apartamenty na Sprzedaż w Bursa Nilüfer Karaman z Widokiem na Miasto i Uludağ Apartamenty na…
$201 964
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Bliźniak 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 5/5
Dwupoziomowy Apartament z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apart…
$302 362
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Bliźniak 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 4/5
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Przestronnym Kompleksie w Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer to…
$457 837
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Bliźniak 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Piętro 7/9
Apartamenty w Bursie, Nilüfer w Prestiżowym Kompleksie Mieszkalnym Dzielnica Odunluk w Nilüf…
$717 964
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Bliźniak 7 pokojów w Karacabey, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Karacabey, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$322 355
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Bliźniak 5 pokojów w Osmangazi, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Osmangazi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 254 m²
Piętro 4/5
Mieszkania w Nowym Kompleksie z Basenem w Bursa Osmangazi Mieszkania znajdują się w nowym ko…
$228 815
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Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

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