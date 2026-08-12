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Bliźniaki na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
17
Alanya
8
Muratpasa
45
Serik
21
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129 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63,340
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Bliźniak 3 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/3
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Pól Golfowych w Belek, Antalya Apartamenty znajdują …
$188,204
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Nowoczesnym Kompleksie w Muratpaşa, Antalya Dzielnica Memurevler…
$266,718
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Bliźniak 4 pokoi w Alanya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/2
$15,58M
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 1
Umeblowane Mieszkanie w Nadmorskim Kompleksie z Basenem w Alanya Kestel To stylowe mieszkani…
$170,059
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
$9,87M
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Systemami Smart Home, w Odległości Spaceru od Morza w Antalya Lara Güzeloba La…
$670,836
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Bliźniak 3 pokoi w Aksu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w Dobrze Rozwiniętym Kompleksie w Centrum Altıntaş Altıntaş, dzielnica Aksu w An…
$331,098
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Bliźniak 8 pokojów w Mezitli, Turcja
Bliźniak 8 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Piętro 13/14
Nowy kompleks elitarny w Mezitli, MersinPierwsza linia brzegowaNadaje się do obywatelstwa tu…
$628,839
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Bliźniak 5 pokojów w Serik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/3
Umeblowany Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie z Basenem w Belek, Antalya B…
$253,943
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Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 3/3
$3,89M
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Bliźniak 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$286,170
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Bliźniak 4 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/8
Apartamenty 2- i 3-Pokojowe w Zamkniętym Kompleksie z Udogodnieniami w Gedik, Serik, Antalya…
$167,420
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Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 4/5
$4,60M
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Piętro 5
Apartamenty z Ogrzewaniem Podłogowym w Muratpaşa, Antalya Dzielnica Bayındır jest jednym z c…
$272,491
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Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartment- duplexes 1 + 1 w kompleksie klasy premium, Tomiuk, MersinKompleks oddany, przeszu…
$171,502
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Społecznie Aktywnym Kompleksie w Alanyi Apartamenty zlokal…
$618,605
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Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 4/5
$540,620
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Piętro 4/4
Eleganckie Apartamenty Blisko Udogodnień w Alanya Payallar Alanya Payallar to jedno z ulubio…
$120,682
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Bliźniak 5 pokojów w Serik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/3
W Pełni Umeblowane Apartamenty w Elitarnym Kompleksie z Basenem, Blisko Plaży w Belek Aparta…
$366,639
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty Inwestycyjne w Pobliżu Ulicy Güllük w Muratpaşa, Antalya Apartamenty znajdują si…
$280,724
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
$12,20M
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Bliźniak 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 6/6
Nowe Apartamenty w Kompleksie z Centrum Fitness Blisko Morza w Antalyi Muratpaşa Te nowo wyb…
$375,132
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Bliźniak 5 pokojów w Aksu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Aksu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty Inwestycyjne w Wakacyjnym Projekcie Koncepcyjnym w Altıntaş Antalya Stylowo zapr…
$566,920
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 5
Mieszkania w Projekcie z Basenami w Antalyi Konyaaltı Mieszkania na sprzedaż znajdują się na…
$524,199
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż na Osiedlu z Udogodnieniami w Alanya Oba Apartamenty zlok…
$295,878
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Bliźniak 6 pokojów w Mezitli, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Mezitli, Mersin, w Odległości Spaceru od Wszelkich Udogodnień…
$522,138
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Bliźniak 4 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/2
$4,94M
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Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 12
1 + 1 dwupoziomowe apartamenty w nowym kompleksie w Mersin, TegeZłożone koszty z 1 blokuKomp…
$66,314
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Piętro 2/5
Mieszkania w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Pobliżu Plaży w Antalyi Te mieszkania zn…
$696,238
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

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