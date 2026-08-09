Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kocaeli
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w Kocaeli, Turcja

;
Kartepe
3
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
$245,000
VAT
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Kartepe, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kartepe, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty w Spokojnej Lokalizacji z Udogodnieniami Społecznymi w Kartepe Apartamenty znajd…
$471,692
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
🏡Luxury Living Meets Przyroda 124; Exclusive 2 + 1 Residence at Gate 41, Sapanca✨ Budzić się…
$175,000
VAT
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kocaeli, Turcja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się