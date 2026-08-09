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Bliźniaki na sprzedaż w Nilufer, Turcja

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8 obiektów total found
Bliźniak 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Piętro 7/9
Apartamenty w Bursie, Nilüfer w Prestiżowym Kompleksie Mieszkalnym Dzielnica Odunluk w Nilüf…
$721,411
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Bliźniak 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 219 m²
Piętro 10/10
Apartamenty z 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Nilüfer Ataevler Ataevler to jedna z dobrze…
$241,616
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Bliźniak 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Piętro 9/10
Inteligentne mieszkania w pobliżu udogodnień w Bursa Nilüfer Mieszkania znajdują się w dziel…
$337,583
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TekceTekce
Bliźniak 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2/3
1-, 2- i 3-Pokojowe Apartamenty w Kompleksie w Bursa Nilüfer Apartamenty znajdują się w dzie…
$101,128
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Bliźniak 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 4/5
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Przestronnym Kompleksie w Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer to…
$463,456
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Bliźniak 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 7/8
Apartamenty na Sprzedaż w Bursa Nilüfer Karaman z Widokiem na Miasto i Uludağ Apartamenty na…
$203,648
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Bliźniak 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 2/3
1-, 2- i 3-Pokojowe Apartamenty w Kompleksie w Bursa Nilüfer Apartamenty znajdują się w dzie…
$130,013
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Bliźniak 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2/3
1-, 2- i 3-Pokojowe Apartamenty w Kompleksie w Bursa Nilüfer Apartamenty znajdują się w dzie…
$153,715
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