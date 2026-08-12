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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Turcja

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93 obiekty total found
Bliźniak 7 pokojów w Karacabey, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Karacabey, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$324,449
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Bliźniak 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Büyükçekmece Marina Apartamenty na sprzedaż znaj…
$1,80M
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Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$177,812
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 5/5
Apartamenty w Kompleksie z Niezwykłym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova to dynamicz…
$165,272
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 1
Umeblowane Mieszkanie w Nadmorskim Kompleksie z Basenem w Alanya Kestel To stylowe mieszkani…
$170,059
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 3/4
Apartamenty z Widokiem na Morze tuż przy Piaszczystej Plaży w Çınarcık Yalova znajduje się w…
$187,232
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3/5
Korzystne Cenowo Nieruchomości z Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova położona przy pl…
$220,347
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Systemami Smart Home, w Odległości Spaceru od Morza w Antalya Lara Güzeloba La…
$670,836
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/5
Apartamenty nad Morzem w Centralnej Lokalizacji w Çınarcık Yalova Apartamenty z widokiem na …
$176,830
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Bliźniak 7 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 719 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$6,40M
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Bliźniak 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/3
Nowe Apartamenty na Najbardziej Prestiżowym Wybrzeżu Bodrum Apartamenty na sprzedaż znajdują…
$1,03M
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$292,405
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Bliźniak 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 328 m²
Liczba kondygnacji 1
Apartamenty z Systemem Smart Home w Kompleksie w Bodrum Gündoğan Apartamenty na sprzedaż zna…
$3,20M
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Społecznie Aktywnym Kompleksie w Alanyi Apartamenty zlokal…
$618,605
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Piętro 4/4
Eleganckie Apartamenty Blisko Udogodnień w Alanya Payallar Alanya Payallar to jedno z ulubio…
$120,682
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Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/3
Mieszkania z Systemem Smart Home w Kompleksie z Basenem Komunalnym w Bodrum Bardakçı Mieszka…
$508,034
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Bliźniak 5 pokojów w Pendik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$473,396
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Bliźniak 7 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$620,033
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Bliźniak 5 pokojów w Beykoz, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Bosfor i Morze w Kompleksie Mieszkaniowym w Stambule, Turcja Położ…
$2,80M
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Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Mieszkania z Widokiem na Morze i Naturę w Kompleksie z Basenem w Kaytazdere, Yalova Yalova, …
$177,812
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Bliźniak 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 5/5
Apartamenty z Widokiem na Morze i Przyrodę w Yalova Çınarcık Yalova jest szybko rozwijającym…
$110,267
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Bliźniak 7 pokojów w Pendik, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$753,969
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Bliźniak 6 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 269 m²
Piętro 4/4
Nadmorskie Apartamenty z Niezrównanymi Widokami i Bogatą Ofertą Udogodnień w Centrum Yalova …
$599,250
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Bliźniak 6 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 271 m²
Piętro 5/5
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Yalova Yalova to popularna miejscowość tury…
$293,274
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Bliźniak 7 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 321 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$662,754
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Bliźniak 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 173 m²
Piętro 1/3
Nowe Apartamenty na Najbardziej Prestiżowym Wybrzeżu Bodrum Apartamenty na sprzedaż znajdują…
$1,37M
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Bliźniak 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Widokiem w Centrum Çınarcık, Yalova Yalova znajduje się…
$134,615
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Bliźniak 5 pokojów w Ciftlikkoy, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Piętro 4/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$220,533
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Bliźniak 3 pokoi w Kas, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/3
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Kalka…
$342,553
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Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$246,196
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Parametry nieruchomości w Turcja

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