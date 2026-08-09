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Bliźniaki na sprzedaż w Mersin, Turcja

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Mezitli
8
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10 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$246,196
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Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartment- duplexes 1 + 1 w kompleksie klasy premium, Tomiuk, MersinKompleks oddany, przeszu…
$171,502
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Bliźniak 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 16
Nieruchomości Inwestycyjne w Projekcie z Rozbudowaną Infrastrukturą w Mersin Mersin, perła M…
$176,042
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TekceTekce
Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 12
1 + 1 dwupoziomowe apartamenty w nowym kompleksie w Mersin, TegeZłożone koszty z 1 blokuKomp…
$66,314
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Bliźniak 8 pokojów w Mezitli, Turcja
Bliźniak 8 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Piętro 13/14
Nowy kompleks elitarny w Mezitli, MersinPierwsza linia brzegowaNadaje się do obywatelstwa tu…
$628,839
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Bliźniak 6 pokojów w Mezitli, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Mezitli, Mersin, w Odległości Spaceru od Wszelkich Udogodnień…
$522,138
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Bliźniak 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 13
Dupleksy 4 + 1Ayash, Mersin.Panoramiczny widok na morze, góryNadaje się do tureckiego zezwol…
$356,723
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Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Atrakcyjnej Lokalizacji w Mersin Mezitli Nowe apartamenty na …
$189,857
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Bliźniak 3 pokoi w Tasucu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Tasucu, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
$4,84M
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Bliźniak 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$293,091
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Parametry nieruchomości w Mersin, Turcja

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