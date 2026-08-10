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Bliźniaki na sprzedaż w Muratpasa, Turcja

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45 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 6
$4,07M
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Nowoczesnym Kompleksie w Muratpaşa, Antalya Dzielnica Memurevler…
$330,571
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2/5
Mieszkania w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Pobliżu Plaży w Antalyi Te mieszkania zn…
$401,045
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 12
Wyjątkowo Zaprojektowane Apartamenty Blisko Morza w Alanyi Alanya to rozwinięty region pod w…
$608,515
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 2/3
$9,21M
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Piętro 2/5
Mieszkania w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Pobliżu Plaży w Antalyi Te mieszkania zn…
$698,289
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 4
Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie w Centralnej Lokalizacji w Antalyi Dzie…
$284,315
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Apartamenty w Alanyi Bektaş z Systemem Inteligentnego Domu i Widokiem na Morze Dzielnica Bek…
$524,125
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Muratpaşa, Antalya Dzielnica Zerdalilik, je…
$327,178
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 4/5
Gotowy do Zamieszkania, Umeblowany Apartament Typu Duplex z Widokiem na Morze w Antalyi Apar…
$246,251
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 6
Eleganckie Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kundu, Antalya Apartamenty znajdują się…
$958,835
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowe Apartamenty w Kompleksie z Parkingiem Krytym i Otwartym w Muratpaşa, Antalya Yenigün, j…
$122,287
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Piętro 4/4
Eleganckie Apartamenty Blisko Udogodnień w Alanya Payallar Alanya Payallar to jedno z ulubio…
$120,682
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Dwupoziomowe Apartamenty z 3 Sypialniami w Kompleksie Blisko Plaży w Antalyi W Kundu w Antal…
$272,987
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty Inwestycyjne w Pobliżu Ulicy Güllük w Muratpaşa, Antalya Apartamenty znajdują si…
$280,724
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 1
Umeblowane Mieszkanie w Nadmorskim Kompleksie z Basenem w Alanya Kestel To stylowe mieszkani…
$170,059
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 313 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Społecznie Aktywnym Kompleksie w Alanyi Apartamenty zlokal…
$765,892
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Mieszkania Blisko Morza i Parku Atatürka w Antalya Muratpaşa Eleganckie mieszkania znajdują …
$278,558
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Mieszkania Blisko Morza i Parku Atatürka w Antalya Muratpaşa Eleganckie mieszkania znajdują …
$236,948
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Nieruchomości w Antalyi w Kompleksie z Parkingiem, Blisko Morza Dzielnica Varlık w Muratpaşa…
$239,240
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Morze w Kompleksie w Alanyi Antalya Region Tepe, jeden z…
$551,007
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Piętro 2/3
Apartamenty Dwupoziomowe w Projekcie Kundu Kanyon przy Plaży Lara w Antalyi Apartament na sp…
$331,234
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Bliźniak 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 340 m²
Piętro 2/2
$8,49M
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Społecznie Aktywnym Kompleksie w Alanyi Apartamenty zlokal…
$618,605
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż na Osiedlu z Udogodnieniami w Alanya Oba Apartamenty zlok…
$295,878
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 5
Mieszkania w Odległości Spaceru od Centrum Handlowego w Antalya Lara Çağlayan Dzielnica Lara…
$358,283
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Bliźniak 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 6/6
Nowe Apartamenty w Kompleksie z Centrum Fitness Blisko Morza w Antalyi Muratpaşa Te nowo wyb…
$375,132
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Rejonu Eski Lara w Çağlayan, Antalya Te apartament…
$364,061
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Nowoczesnym Kompleksie w Muratpaşa, Antalya Dzielnica Memurevler…
$268,155
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 6/6
Nowe Mieszkania na Sprzedaż 1 km od Wybrzeża w Muratpaşa, Antalya Mieszkania znajdują się w …
$160,357
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