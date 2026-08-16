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Bliźniaki na sprzedaż w Beylikduzu, Turcja

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9 obiektów total found
Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$460,382
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Bliźniak 9 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 9 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$660,497
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Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 4
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Stambule Beylikdüzü Apartamenty są położone …
$414,112
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Bliźniak 7 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$621,168
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Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 12
Luksusowe mieszkania o wysokiej wartości inwestycyjnej w Stambule Beylikduzu Luksusowe miesz…
$535,570
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Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 12
Gotowa do Zamieszkania Nieruchomość w Stambule Beylikdüzü Nieruchomość gotowa do zamieszkani…
$397,918
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 12
Luksusowe mieszkania o wysokiej wartości inwestycyjnej w Stambule Beylikduzu Luksusowe miesz…
$520,532
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Bliźniak 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 12
Luksusowe mieszkania o wysokiej wartości inwestycyjnej w Stambule Beylikduzu Luksusowe miesz…
$500,868
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Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 5
$816,187
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