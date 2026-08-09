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Bliźniaki na sprzedaż w Yalova Merkez, Turcja

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8 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Piętro 4/5
Luksusowe Mieszkania w Nowoczesnym Kompleksie z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Yalovie Yalov…
$147,667
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Bliźniak 6 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 269 m²
Piętro 4/4
Nadmorskie Apartamenty z Niezrównanymi Widokami i Bogatą Ofertą Udogodnień w Centrum Yalova …
$602,332
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Bliźniak 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 194 m²
Piętro 4/5
Luksusowe Mieszkania w Nowoczesnym Kompleksie z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Yalovie Yalov…
$204,799
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 9 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 9 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 495 m²
Piętro 4/4
Nadmorskie Apartamenty z Niezrównanymi Widokami i Bogatą Ofertą Udogodnień w Centrum Yalova …
$1,50M
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Bliźniak 6 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 271 m²
Piętro 5/5
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Yalova Yalova to popularna miejscowość tury…
$294,716
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Bliźniak 5 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 278 m²
Piętro 4/5
Luksusowe Mieszkania w Nowoczesnym Kompleksie z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Yalovie Yalov…
$327,178
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Bliźniak 5 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Piętro 5/5
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Yalova Yalova to popularna miejscowość tury…
$199,945
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Bliźniak 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 4
$100,957
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Parametry nieruchomości w Yalova Merkez, Turcja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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