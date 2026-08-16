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Bliźniaki na sprzedaż w Eyupsultan, Turcja

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6 obiektów total found
Bliźniak 6 pokojów w Eyupsultan, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 351 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Widokiem na Las w Ekologicznym Kompleksie w Stambule Apartamenty położone są w…
$2,33M
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Bliźniak 6 pokojów w Eyupsultan, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rodzinnym Kompleksie Mieszkaniowym z Widokiem na Las w Eyupsultan Alibeykoy Ap…
$588,780
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Bliźniak 4 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Widokiem na Las w Ekologicznym Kompleksie w Stambule Apartamenty położone są w…
$1,23M
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Bliźniak 5 pokojów w Eyupsultan, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Widokiem na Las w Ekologicznym Kompleksie w Stambule Apartamenty położone są w…
$1,69M
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Bliźniak 5 pokojów w Eyupsultan, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty na Sprzedaż w Projekcie z Bogatymi Udogodnieniami w Eyüp w Stambule Apartamenty …
$1,15M
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Bliźniak 2 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro 5
**LOCATION:** Eyüpsultan / ISTANBUL suitable for citizenship    **CONSTRUCTION AREA…
$523,353
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