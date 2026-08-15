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Bliźniaki na sprzedaż w Alanya, Turcja

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8 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Alanya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/2
$15,58M
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Bliźniak 5 pokojów w Oba, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/3
$6,86M
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Bliźniak 5 pokojów w Alanya, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Położony w regionie Alanya, centrum turystyki, oferuje wspaniały widok na głębokie, błękitne…
$205,107
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Bliźniak 1 pokój w Mahmutlar, Turcja
Bliźniak 1 pokój
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *150 MT. OD MORZA *PEŁNY WIDOK NA MORZE 4+1 250 m2 Duplex 9. i 10. p…
$172,421
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Bliźniak 2 pokoi w Alanya, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Alanya, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Начало строительства    01.11.2022. Окончание строительства     01.11.2023. При первон…
$332,360
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Bliźniak 1 pokój w Alanya, Turcja
Bliźniak 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 5
DZIELNICA ALANYA - LOKALIZACJA OBA - ÇIPLAKLI MAH. - DZIAŁKA 361/4 • 2,5 KM DO MORZA • ODL…
$483,347
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TekceTekce
Bliźniak 1 pokój w Alanya, Turcja
Bliźniak 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 5
DZIELNICA ALANYA - LOKALIZACJA OBA - ÇIPLAKLI MAH. - DZIAŁKA 361/4 • 2,5 KM DO MORZA • ODL…
$378,043
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Bliźniak 5 pokojów w Yaylali, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Yaylali, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Подходит под гражданство.
$643,277
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