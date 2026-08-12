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Bliźniaki na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

;
Stambuł
75
Beylikduzu
9
Yalova
38
Buyukcekmece
6
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138 obiektów total found
Bliźniak 7 pokojów w Karacabey, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Karacabey, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$325,448
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Bliźniak 3 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$346,221
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Bliźniak 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Büyükçekmece Marina Apartamenty na sprzedaż znaj…
$1,80M
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Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$178,881
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Bliźniak 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 4/5
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Przestronnym Kompleksie w Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer to…
$461,628
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Bliźniak 3 pokoi w Ilvan Sokak, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Ilvan Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
$6,05M
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 5/5
Apartamenty w Kompleksie z Niezwykłym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova to dynamicz…
$165,272
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 3/4
Apartamenty z Widokiem na Morze tuż przy Piaszczystej Plaży w Çınarcık Yalova znajduje się w…
$187,232
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Bliźniak 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 6/7
Mieszkania w Kompleksie z Krytym Basenem w Doskonałej Lokalizacji w Osmangazi, Bursa Mieszka…
$189,267
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Bliźniak 7 pokojów w Uskudar, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Nieruchomości z Widokiem na Miasto Blisko Wybrzeża w Üsküdar, Stambuł Nieruchomości znajdują…
$733,988
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3/5
Korzystne Cenowo Nieruchomości z Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova położona przy pl…
$220,347
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/5
Apartamenty nad Morzem w Centralnej Lokalizacji w Çınarcık Yalova Apartamenty z widokiem na …
$176,830
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Bliźniak 7 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 719 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$6,41M
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Bliźniak 5 pokojów w Maltepe, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Maltepe, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 5/6
Apartamenty w Odległości Spaceru od Transportu Publicznego w Maltepe, Stambuł Maltepe to jed…
$402,770
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$292,405
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Bliźniak 4 pokoi w Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
$245,000
VAT
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Piętro 4
Nieruchomości z Widokiem na Przyrodę w Pobliżu Plaży w Yalova Çınarcık Çınarcık to jedna z …
$175,674
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Bliźniak 6 pokojów w Maltepe, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Maltepe, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 5/6
Apartamenty w Odległości Spaceru od Transportu Publicznego w Maltepe, Stambuł Maltepe to jed…
$443,376
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Bliźniak 5 pokojów w Pendik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$474,323
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Bliźniak 7 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$620,889
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Bliźniak 5 pokojów w Beykoz, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Bosfor i Morze w Kompleksie Mieszkaniowym w Stambule, Turcja Położ…
$2,80M
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Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Mieszkania z Widokiem na Morze i Naturę w Kompleksie z Basenem w Kaytazdere, Yalova Yalova, …
$178,881
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Bliźniak 4 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$372,943
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Bliźniak 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 5/5
Apartamenty z Widokiem na Morze i Przyrodę w Yalova Çınarcık Yalova jest szybko rozwijającym…
$110,267
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Bliźniak 7 pokojów w Pendik, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$755,915
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Bliźniak 5 pokojów w Zeytinburnu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Zeytinburnu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Tramwaju w Stambule Zeytinburnu Apartamenty…
$727,064
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Bliźniak 6 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 269 m²
Piętro 4/4
Nadmorskie Apartamenty z Niezrównanymi Widokami i Bogatą Ofertą Udogodnień w Centrum Yalova …
$600,116
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Bliźniak 8 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 8 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Bogatą Infrastrukturą Społeczną w Bakırköy w Stambule Bakırköy wyróżnia się ja…
$4,50M
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Bliźniak 6 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 271 m²
Piętro 5/5
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Yalova Yalova to popularna miejscowość tury…
$293,274
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Bliźniak 7 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 321 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$663,590
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Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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