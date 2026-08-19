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Bliźniaki na sprzedaż w Cankaya, Turcja

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9 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 1–3 Sypialni i Krytym Parkingiem w Ankarze, Çankaya Ankara, jako stolica Turcj…
$198,060
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Apartamenty z Systemem Inteligentnego Domu na Strzeżonym Osiedlu w Ankarze, Turcja Ankara je…
$605,345
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Bliźniak 6 pokojów w Cankaya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 244 m²
Piętro 38/40
Apartamenty z Widokiem na Dolinę w Projekcie Ekologicznym w Çankaya Ankara Ten przyjazny dla…
$856,511
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Bliźniak 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Tarasami w Dikmen Öveçler Ankara to jedno z najbardziej rozwiniętych i przyjaz…
$184,161
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 7
Przestronne i Eleganckie Nowe Apartamenty w Küçükesat, Çankaya Stolica Turcji, Ankara, ma st…
$230,332
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Bliźniak 5 pokojów w Cankaya, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Apartamenty z Systemem Inteligentnego Domu na Strzeżonym Osiedlu w Ankarze, Turcja Ankara je…
$605,345
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowe Apartamenty z Widokiem na Miasto w Pobliżu Kızılay w Çankaya, Ankara Çankaya to jedna z…
$183,003
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Tarasami w Dikmen Öveçler Ankara to jedno z najbardziej rozwiniętych i przyjaz…
$219,915
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Las w Kompleksie z Krytą Siłownią w Dikmen, Çankaya, Ankara Ankara…
$313,668
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