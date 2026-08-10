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Bliźniaki na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
8
Muratpasa
45
Serik
21
Aksu
11
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119 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63,340
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Bliźniak 3 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/3
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Pól Golfowych w Belek, Antalya Apartamenty znajdują …
$189,543
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Bliźniak 5 pokojów w Serik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/3
Umeblowany Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie z Basenem w Belek, Antalya B…
$253,943
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 3 pokoi w Aksu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Altıntaş, Antalya Apartamenty na sprzedaż z…
$189,543
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Bliźniak 4 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/3
Apartamenty w Kompleksie z Bogatą Infrastrukturą Społeczną w Belek, Antalya Belek jest jedną…
$209,255
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 6
$4,07M
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Nowoczesnym Kompleksie w Muratpaşa, Antalya Dzielnica Memurevler…
$330,571
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2/5
Mieszkania w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Pobliżu Plaży w Antalyi Te mieszkania zn…
$401,045
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 12
Wyjątkowo Zaprojektowane Apartamenty Blisko Morza w Alanyi Alanya to rozwinięty region pod w…
$608,515
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
$12,20M
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Bliźniak 6 pokojów w Serik, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro 2/3
Umeblowane Dwupoziomowe Mieszkanie z 5 Sypialniami na Sprzedaż w Kadriye, Antalya Kadriye to…
$261,280
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 2/3
$9,21M
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Piętro 2/5
Mieszkania w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Pobliżu Plaży w Antalyi Te mieszkania zn…
$698,289
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Bliźniak 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$286,170
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 4
Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie w Centralnej Lokalizacji w Antalyi Dzie…
$284,315
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Bliźniak 4 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Apartamenty w Kepez, Dzielnica Fevzi Çakmak, 800 Metrów od Szpitala i Przystanku Tramwajoweg…
$173,524
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Bliźniak 5 pokojów w Serik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3/4
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Rzeki Acısu w Belek, Antalya Belek, jedno z czołow…
$295,177
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
$9,87M
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Bliźniak 3 pokoi w Kas, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/3
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Kalka…
$342,553
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Bliźniak 4 pokoi w Alanya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/2
$15,58M
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Apartamenty w Alanyi Bektaş z Systemem Inteligentnego Domu i Widokiem na Morze Dzielnica Bek…
$524,125
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Bliźniak 4 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/3
Nieruchomości Inwestycyjne Blisko Udogodnień w Belek Nowoczesna nieruchomość zlokalizowana j…
$296,072
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Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Dzielnicy Çankaya, Kepez, Antalya Apartamenty zna…
$807,555
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Bliźniak 3 pokoi w Kuzdere, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kuzdere, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/1
$5,81M
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Bliźniak 3 pokoi w Aksu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 8
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty Blisko Plaży w Antalyi Stylowe apartamenty znajdują się w…
$468,079
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Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
$7,38M
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Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 4/4
$8,43M
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Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 3/3
$3,89M
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Muratpaşa, Antalya Dzielnica Zerdalilik, je…
$327,178
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
Umeblowany Apartament w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Hurma, Konyaaltı Hurma to dobrze r…
$263,511
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Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

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