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Bliźniaki na sprzedaż w Basaksehir, Turcja

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1 obiekt total found
Bliźniak 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Przestronne Nieruchomości z Balkonami w Kompleksie w Başakşehir W Başakşehir znajduje się wi…
$651 421
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