Willa yalıkavak bodrum

Zero luksusowe życie z Yalikavak i Silvery w Bodrum Muğla
Doskonale oddzielone między Yalikavak i Silverity, prawdziwie uprzywilejowany styl życia w brzegach wybrzeża. 65 akrów
Nasz projekt zbudowany na terenie nadmorskim pierwszej klasy, luksusowe życie z bezproblemowym widokiem na morze i 300-metrową prywatną plażę, przekształcając się w wyjątkową okazję inwestycyjną z wyłącznymi usługami hotelu Marriott.
Marriott, jedna z najpotężniejszych i najbardziej niezawodnych marek hotelowych na świecie, przenosi ten region na najwyższy poziom, prowadząc projekt na najwyższy poziom ze swoim światowym uznanym standardem marketingu, jakości usług i gościnności.
Opcje rezydencji
Położony w wsparciu przybrzeżnym, Yalıkavak Villas przekształcić swoje marzenia z uprzywilejowanym stylu życia, oferując komfort pierwszej klasy miejscowości wakacje z pełnym hotelu i usług concierge.
Urządzenia
Personalizowane plany płatności
gotowy do zapłaty - życie zaczęło trwać!
Zorganizuj swoje wyrafinowane doświadczenie życia na plaży z jego unikalnym prestiżu i wartości inwestycyjnej.