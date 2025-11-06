  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bodrum
  4. Willa yalıkavak bodrum

Willa yalıkavak bodrum

Bodrum, Turcja
Cena na żądanie
;
53 1
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33183
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Bodrum

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Zero luksusowe życie z Yalikavak i Silvery w Bodrum Muğla

Doskonale oddzielone między Yalikavak i Silverity, prawdziwie uprzywilejowany styl życia w brzegach wybrzeża. 65 akrów
Nasz projekt zbudowany na terenie nadmorskim pierwszej klasy, luksusowe życie z bezproblemowym widokiem na morze i 300-metrową prywatną plażę, przekształcając się w wyjątkową okazję inwestycyjną z wyłącznymi usługami hotelu Marriott.

Marriott, jedna z najpotężniejszych i najbardziej niezawodnych marek hotelowych na świecie, przenosi ten region na najwyższy poziom, prowadząc projekt na najwyższy poziom ze swoim światowym uznanym standardem marketingu, jakości usług i gościnności.

Opcje rezydencji

  • 6 + 1 Prywatne finansowanie puli
  • 5 + 1 Prywatne wille basenowe
  • 2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1 Rezydencje luksusowe

Położony w wsparciu przybrzeżnym, Yalıkavak Villas przekształcić swoje marzenia z uprzywilejowanym stylu życia, oferując komfort pierwszej klasy miejscowości wakacje z pełnym hotelu i usług concierge.

Urządzenia

  • 300 m Prywatna plaża
  • Specjalne rusztowanie
  • Gry olimpijskie Pula
  • rusztowanie (dostępne pojedyncze miejsce wiążące)
  • Restauracja
  • Klub dla dzieci
  • Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
  • Spa
  • Klub fitness
  • Sea Taxi
  • Ścieżki spacerowe

Personalizowane plany płatności

  • 50% zaliczki + 15 miesięcy rata
  • Dostawa gotówki

gotowy do zapłaty - życie zaczęło trwać!
Zorganizuj swoje wyrafinowane doświadczenie życia na plaży z jego unikalnym prestiżu i wartości inwestycyjnej.

Lokalizacja na mapie

Bodrum, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Wideo recenzja willa yalıkavak bodrum

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$1,29M
Willa Hisar Villas
Didim, Turcja
od
$288,049
Chata Stone House
Didim, Turcja
od
$561,619
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turcja
od
$1,40M
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alanya, Turcja
od
$313,912
Państwo przegląda
Willa yalıkavak bodrum
Bodrum, Turcja
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Pokaż wszystko Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Okazja 3-pokojowa bliźniacza willa na sprzedaż w Altinkum-2nd Home w Turcji.Znajdująca się w Hisar Mahallesi, w pobliżu cichej i spokojnej małej dzielnicy mieszkalnej Didim, Mavisehir, 3-pokojowa willa z idealnym widokiem jest nie do przegapienia inwestycją w nieruchomości w Didim.Bliźniacza…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Pokaż wszystko Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Mahmutlar, Turcja
od
$800,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finans…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Pokaż wszystko Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Alanya, Turcja
od
$610,729
Opcje wykończenia Gotowe
Oferta dla osób ubiegających się o obywatelstwo tureckie! Umeblowana willa z czterema sypialniami i prywatnym basenem z widokiem na morze, góry i twierdzę. Pokoje: 4+1 Piętra: 2 Sypialnie: 4 Kuchnia-salon: 1 Łazienki: 4 Garderoba: 1 Powierzchnia willi: 270 m² Powierzch…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje