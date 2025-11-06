Willa yalıkavak bodrum

Zero luksusowe życie z Yalikavak i Silvery w Bodrum Muğla

Doskonale oddzielone między Yalikavak i Silverity, prawdziwie uprzywilejowany styl życia w brzegach wybrzeża. 65 akrów

Nasz projekt zbudowany na terenie nadmorskim pierwszej klasy, luksusowe życie z bezproblemowym widokiem na morze i 300-metrową prywatną plażę, przekształcając się w wyjątkową okazję inwestycyjną z wyłącznymi usługami hotelu Marriott.

Marriott, jedna z najpotężniejszych i najbardziej niezawodnych marek hotelowych na świecie, przenosi ten region na najwyższy poziom, prowadząc projekt na najwyższy poziom ze swoim światowym uznanym standardem marketingu, jakości usług i gościnności.

Opcje rezydencji

6 + 1 Prywatne finansowanie puli

5 + 1 Prywatne wille basenowe

2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1 Rezydencje luksusowe

Położony w wsparciu przybrzeżnym, Yalıkavak Villas przekształcić swoje marzenia z uprzywilejowanym stylu życia, oferując komfort pierwszej klasy miejscowości wakacje z pełnym hotelu i usług concierge.

Urządzenia

300 m Prywatna plaża

Specjalne rusztowanie

Gry olimpijskie Pula

rusztowanie (dostępne pojedyncze miejsce wiążące)

Restauracja

Klub dla dzieci

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Spa

Klub fitness

Sea Taxi

Ścieżki spacerowe

Personalizowane plany płatności

50% zaliczki + 15 miesięcy rata

Dostawa gotówki

gotowy do zapłaty - życie zaczęło trwać!

Zorganizuj swoje wyrafinowane doświadczenie życia na plaży z jego unikalnym prestiżu i wartości inwestycyjnej.