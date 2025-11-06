Willa Bodrum Yalıkavak Marinn

Projekt Bodrum Yalıkavak Marinn to projekt składający się z 46 willi i 1 rezydencji, zbudowany na powierzchni 66 tysięcy metrów kwadratowych, tylko 350 metrów od Yalıkavak Marina i wszystkich znanych restauracji i miejsc rozrywki.

Klub Pier & Beach w Yalikavak Bodrum

Centrum sportowe i artystyczne zbudowane na 10 tysiącach metrów kwadratowych jest obok Ciebie.... Takie jak kort tenisowy, Kids Club, Patisserie, Pet Area, Warsztaty sztuki, Warsztaty etniczne, Warsztaty muzyczne, Joga i Fitness

Ponadto, 10 km ścieżek pieszych i rowerowych....

Cechy willi w projekcie;

4 + 1 Duplex Villas mają powierzchnię użytkową 315- 380 mt2 na ziemi 800 - 1300 m2. Istnieją 4 sypialnie, 4 łazienki i garderoby, Spa Sekcja - łaźnia turecka, sauna, ciepły pokój - pralnia, przechowywanie, basen i parking.

4 + 1 + 5 + 1 i 6 + 1 Triplex Wille mają powierzchnię użytkową 330m- 470m2 na powierzchni 900 - 1500 m2. Istnieje dodatkowa sekcja Spa - łaźnia turecka, sauna, ciepły pokój - pralnia, przechowalnia, basen i parking.

Posiadłość ma powierzchnię użytkową 680 mt2 na powierzchni 5500 m2.

Istnieje 6 sypialni, 6 łazienek i garderoby, Living & Hobby Room, Piwnica, Sekcja Spa - łaźnia turecka, sauna, ciepły pokój - pralnia, magazyn, oddzielone na zewnątrz, basen i parking.

To, co pozostało tobie i twoim bliskim w najbardziej wyjątkowym projekcie Bodrum - Bodrum.

Zapraszamy do naszego biura sprzedaży, aby wziąć udział w tym unikalnym projekcie pod względem lokalizacji, przyrody i architektury.