Nowe domy w Aliaga, Turcja

Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliaga, Turcja
od
$254,018
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Aliaga Shakranlar District Izmir   3 + 1 triplex I piętro: 1 salon z kuchnią Drugie piętro: 2 sypialnie i łazienka  3 piętro: 1 sypialnia i taras  Całkowita powierzchnia: 100 m2 Projekt zostanie oddany do użytku w lipcu 2023 r. Pieszo w pobliżu morza 1 minutę Kaw…
Aliaga, Turcja
od
$272,655
Rok realizacji 2023
Nasza willa znajduje się na plaży Yeni Şakran, 50 metrów od ulicy Yalı, a po 45 dniach jest pod klucz. Jest bardzo blisko placu, plaży, kawiarni, miejsca do spacerów i parku dla dzieci i znajduje się przy ruchliwej drodze. Gaz ziemny, system ogrzewania podłogowego, wyposażona kuchnia, łazi…
