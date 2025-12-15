  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Dikili
  4. Nowe domy

Nowe domy w Dikili, Turcja

Antalya
1
Mediterranean Region
25
Marmara Region
15
Stambuł
11
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa Dikili Villa Project
Willa Dikili Villa Project
Willa Dikili Villa Project
Willa Dikili Villa Project
Dikili, Turcja
od
$296,688
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Dystrykt Izmir do morza i plaży 20 metrów 120 m2 brutto 100 m2 netto 3 + 1 dupleks 3 sypialnie 1 salon z kominkiem Łazienka 1 Łazienka 2 Kominek w domu widok na morze
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się