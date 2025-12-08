  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Menteşe
  4. Nowe domy

Nowe domy w Mentese, Turcja

Willa Villa in Muğla
Mentese, Turcja
od
$820,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 245 m²
2 obiekty nieruchomości 2
-Kocacalis plaża 1-2 minuty -Willa 4 + 1 z basenem - Działka 470 m2 - Powierzchnia willi 245 m2 -3 piętra -Otwarty salon z kuchnią -4 sypialnie -4 łazienki -1 toaleta -Układ ogrzewania podłogowego -Centralne ogrzewanie elektryczne i chłodzenie pomieszczeń - Bramy elektryczne i aut…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
