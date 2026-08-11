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Nowe domy w Cine, Turcja

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Wieś domków 4+1 Villa in Aydın
Wieś domków 4+1 Villa in Aydın
Wieś domków 4+1 Villa in Aydın
Wieś domków 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Turcja
od
$372,963
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Didim Altinkum Çamlık 4 wille ( 2 bliźniaki ) na sprzedaż Każda willa 4 + 1 240m2 3 piętra 5 pokoi 1 salon 4 sypialnie Oddzielna kuchnia 2 łazienki 3 toalety Każda willa ma prywatny basen B-B-Q Alcove Parking Do morza 850 metrów
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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