Willa ADABÜKÜ BODRUM

Bodrum, Turcja
Cena na żądanie
31 1
ID: 33193
Data aktualizacji: 22.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Bodrum

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Exclusive Sea- View Residences & Villas in Adabükù, Bodrum

Dziękujemy za zainteresowanie Villa Adabükù Bodrum.
Poniżej mamy przyjemność podzielić się kluczowymi cechami, które sprawiają, że ten projekt jest naprawdę wyjątkowy - doskonale nadaje się do trwałego życia, korzystania z wakacji lub inwestycji wysokiej wartości.

Projekt i styl życia Najważniejsze

  • Uprzywilejowany styl życia ze standardowymi usługami Marriott ® i premium hotel udogodnienia
  • Wszystkie pokoje i sypialnie oferują nieprzerwane panoramiczne widoki na morze i wyspy
  • Tylko 15 minut do międzynarodowego lotniska Bodrum-Milas
  • Architektura zdobywająca nagrodę, wyróżniona prestiżowymi nagrodami w 3 kategoriach
  • Prywatna i odosobniona zatoka z 650 metrów linii brzegowej i naturalną piaszczystą plażę
  • W pełni umeblowane, pełne dekoracje & built- in (ankastre) kuchnie
  • BezHasslefree inwestycje: bez wysiłku, prestiżowe i wartości napędzane
  • Exclusive mieszka w tym samym kompleksie co VITALICA, wiodącej światowej i tureckiej marki wellness
  • Model dochodu z tytułu miejsca zamieszkania: jeśli nie jest on używany do użytku osobistego, nieruchomość może być obsługiwana przez hotel, generując średnio 7% -10% ROI netto rocznie

Rezydencja Taras Panoramicznych -

  • 175 m ² od 124; 3 + 1 układ
  • Łazienka w każdym pokoju (w sumie 4 łazienki)
  • W pełni umeblowane i w pełni urządzone
  • Przestronny taras panoramiczny
  • Budownictwo w kuchni i telewizji
  • Premium włoski marmur wykończenia
  • Specjalna technologia szklana filtrująca szkodliwe promienie słoneczne
  • Wszystkie pokoje z widokiem na morze i wyspy
  • Zintegrowany model dochodu z tytułu pobytu obsługiwanego przez hotel

Ogród Duplex Villa z prywatnym basenem -

  • 255 m ² od 124; 4 + 1 układ
  • Łazienka w każdym pokoju (w sumie 5 łazienek)
  • W pełni umeblowane i w pełni urządzone
  • Prywatny ogród i prywatny basen
  • Budownictwo w kuchni i telewizji
  • Premium włoski marmur wykończenia
  • Specjalna technologia szklana filtrująca szkodliwe promienie słoneczne
  • Wszystkie pokoje z widokiem na morze i wyspy
  • Zintegrowany model dochodów willi obsługiwanych przez hotele

W celu uzyskania dalszych informacji, dostępności lub prywatnej prezentacji prosimy o kontakt z nami.
Życzymy ci wspaniałego dnia i czekamy na pomoc.

Bodrum, Turcja

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
