Willa ADABÜKÜ BODRUM

Dziękujemy za zainteresowanie Villa Adabükù Bodrum.

Poniżej mamy przyjemność podzielić się kluczowymi cechami, które sprawiają, że ten projekt jest naprawdę wyjątkowy - doskonale nadaje się do trwałego życia, korzystania z wakacji lub inwestycji wysokiej wartości.

Projekt i styl życia Najważniejsze

Uprzywilejowany styl życia ze standardowymi usługami Marriott ® i premium hotel udogodnienia

Wszystkie pokoje i sypialnie oferują nieprzerwane panoramiczne widoki na morze i wyspy

Tylko 15 minut do międzynarodowego lotniska Bodrum-Milas

Architektura zdobywająca nagrodę, wyróżniona prestiżowymi nagrodami w 3 kategoriach

Prywatna i odosobniona zatoka z 650 metrów linii brzegowej i naturalną piaszczystą plażę

W pełni umeblowane, pełne dekoracje & built- in (ankastre) kuchnie

BezHasslefree inwestycje: bez wysiłku, prestiżowe i wartości napędzane

Exclusive mieszka w tym samym kompleksie co VITALICA, wiodącej światowej i tureckiej marki wellness

Model dochodu z tytułu miejsca zamieszkania: jeśli nie jest on używany do użytku osobistego, nieruchomość może być obsługiwana przez hotel, generując średnio 7% -10% ROI netto rocznie

Rezydencja Taras Panoramicznych -

175 m ² od 124; 3 + 1 układ

Łazienka w każdym pokoju (w sumie 4 łazienki)

W pełni umeblowane i w pełni urządzone

Przestronny taras panoramiczny

Budownictwo w kuchni i telewizji

Premium włoski marmur wykończenia

Specjalna technologia szklana filtrująca szkodliwe promienie słoneczne

Wszystkie pokoje z widokiem na morze i wyspy

Zintegrowany model dochodu z tytułu pobytu obsługiwanego przez hotel

Ogród Duplex Villa z prywatnym basenem -

255 m ² od 124; 4 + 1 układ

Łazienka w każdym pokoju (w sumie 5 łazienek)

W pełni umeblowane i w pełni urządzone

Prywatny ogród i prywatny basen

Budownictwo w kuchni i telewizji

Premium włoski marmur wykończenia

Specjalna technologia szklana filtrująca szkodliwe promienie słoneczne

Wszystkie pokoje z widokiem na morze i wyspy

Zintegrowany model dochodów willi obsługiwanych przez hotele

W celu uzyskania dalszych informacji, dostępności lub prywatnej prezentacji prosimy o kontakt z nami.

Życzymy ci wspaniałego dnia i czekamy na pomoc.