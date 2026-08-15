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Nowe domy w Foca, Turcja

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Willa 4+1 Villa in İzmir
Willa 4+1 Villa in İzmir
Willa 4+1 Villa in İzmir
Willa 4+1 Villa in İzmir
Willa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Turcja
od
$817,966
Rok realizacji 2023
Nasze 2 luksusowe wille triplex o powierzchni 225 m2 4 + 1 wolnostojący basen o powierzchni 50 m2 na działce o powierzchni 650 m2 ze wspaniałym widokiem, tuż obok Foçaköy, Dzielnica Yenibağarası jest na sprzedaż pod koniec czerwca. Materiały pierwszej klasy są używane w domach naszej willi…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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