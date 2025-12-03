  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Urla
  4. Nowe domy

Nowe domy w Urla, Turcja

Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Turcja
od
$1,23M
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 223 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Urla jest globalnym celem podróży ze swoją naturą, zachowaną historyczną teksturą, wybrzeżem i ludźmi. Posłuchaj głosu liści mówiących dzień dobry. Poczuj ciepło słońca uderzające w twarz przez liście. Projekt Urla to nie tylko miejsce z wolnostojącymi domami, ale świat, który dodaje komfort…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Turcja
od
$2,23M
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 374–476 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Przywitaj się z dniem z zapachem lawendy... Projekt zlokalizowany w perle Morza Egejskiego Urla, z 73 willami o powierzchni 80 845,32 metrów kwadratowych. Będą 3 rodzaje willi jako 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Każda willa będzie miała własną infrastrukturę energii słonecznej na dachu, basenie i par…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
