Willa Bodrum Yalıkavak Geriş

Ready- to- Move Luksusowe wille w Yalıkavak Gerişen124; Panoramiczny Widok na morze

Z przyjemnością przedstawiamy nasz gotowy-do-natychmiastowy-dostawy projekt butikowy willi, położony w Yalıkavak Gerişu, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Bodrum.

Projekt składa się z 13 ekskluzywnych 3 + 1 willi, z których wszystkie oferują panoramiczne widoki na morze, wyróżniają się doskonałą lokalizacją, wyrafinowaną architekturą i specyfikacjami premium.

🎯 Najważniejsze punkty projektu

3 + 1 wille z pojedynczym piętrowym i duplex opcji

Prywatny basen i prywatny parking dla każdej willi

Przestronne 500- 700 m ² prywatne działki z ogrodów krajobrazu

System inteligentnego domu

Ogrzewanie podpodłogowe i scentralizowany system klimatyzacji wentylatorowej

W pełni dostarczone, w tym białe towary zestaw i built- w szafy

Zarządzanie na miejscu, całodobowa ochrona i regularna konserwacja ogrodu i basenu

📍 Lokalizacja

Krótka odległość od Yalıkavak Marina

Elitarny styl życia otoczony widokiem na morze i wyspę w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Bodrum

Bodrum Yalıkavak to nie tylko inwestycja - jest to wyrafinowane doświadczenie życiowe, które łączy pokój, prestiż i długoterminową wartość.

Aby uzyskać szczegółowe informacje lub zorganizować prywatne oglądanie, byłbym zadowolony, aby pomóc.