Willa Bodrum Yalıkavak Geriş

Bodrum, Turcja
Cena na żądanie
;
31 1
ID: 33184
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Bodrum

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa

O kompleksie

Ready- to- Move Luksusowe wille w Yalıkavak Gerişen124; Panoramiczny Widok na morze

Z przyjemnością przedstawiamy nasz gotowy-do-natychmiastowy-dostawy projekt butikowy willi, położony w Yalıkavak Gerişu, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Bodrum.

Projekt składa się z 13 ekskluzywnych 3 + 1 willi, z których wszystkie oferują panoramiczne widoki na morze, wyróżniają się doskonałą lokalizacją, wyrafinowaną architekturą i specyfikacjami premium.

🎯 Najważniejsze punkty projektu

  • 3 + 1 wille z pojedynczym piętrowym i duplex opcji
  • Prywatny basen i prywatny parking dla każdej willi
  • Przestronne 500- 700 m ² prywatne działki z ogrodów krajobrazu
  • System inteligentnego domu
  • Ogrzewanie podpodłogowe i scentralizowany system klimatyzacji wentylatorowej
  • W pełni dostarczone, w tym białe towary zestaw i built- w szafy
  • Zarządzanie na miejscu, całodobowa ochrona i regularna konserwacja ogrodu i basenu

📍 Lokalizacja

  • Krótka odległość od Yalıkavak Marina
  • Elitarny styl życia otoczony widokiem na morze i wyspę w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Bodrum

Bodrum Yalıkavak to nie tylko inwestycja - jest to wyrafinowane doświadczenie życiowe, które łączy pokój, prestiż i długoterminową wartość.

Aby uzyskać szczegółowe informacje lub zorganizować prywatne oglądanie, byłbym zadowolony, aby pomóc.

Bodrum, Turcja
Wideo recenzja willa Bodrum Yalıkavak Geriş

