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Mieszkania w górach na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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Izmir
13
Bodrum
8
Mugla
276
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40 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/7
Apartamenty z Widokiem na Morze, Góry i Miasto w Kompleksie w Kuşadası Apartamenty znajdują …
$333,661
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/7
Apartamenty z Widokiem na Morze, Góry i Miasto w Kompleksie w Kuşadası Apartamenty znajdują …
$207,100
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$194,444
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$167,981
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Pole Golfowe i Naturę w Kuşadası Kuşadası, położone w …
$467,576
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası, Turcja Te eleg…
$170,666
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$137,284
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie Oddalonym o Kilka Minut Spacerem od Plaży w Kuşadası Aydın Stylowe …
$290,556
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/5
Wysokiej Jakości Nieruchomości z Windą w Nowo Wybudowanym, Zamkniętym Kompleksie z Basenem w…
$178,336
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Penthouse 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 5/5
Wysokiej Jakości Nieruchomości z Windą w Nowo Wybudowanym, Zamkniętym Kompleksie z Basenem w…
$276,133
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/1
Regnum Golf & Country Club BodrumOn the Bodrum Peninsula, this is the first 18-hole  natural…
$380,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 2/3
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Pole Golfowe i Naturę w Kuşadası Kuşadası, położone w …
$324,232
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$120,808
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Penthouse 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowocześnie Zaprojektowane Apartamenty w Centralnej Lokalizacji w Hisarönü, Fethiye Fethiye,…
$329,450
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Mieszkanie 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/5
Apartamenty z Widokiem na Morze w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası, Aydın Apartame…
$337,583
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/2
Apartament w Bodrum Center z panoramicznym widokiem na miasto, morze i Zamek św. PiotraKompl…
$480,000
VAT
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Penthouse 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası, Turcja Te eleg…
$123,586
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4/10
Apartamenty Wakacyjne przy Plaży z Widokiem na Morze w Kuşadası w Turcji Apartamenty na sprz…
$157,626
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Penthouse 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası, Turcja Te eleg…
$187,711
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Mieszkanie 3 pokoi w Guzelbahce, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Guzelbahce, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/5
Nowe Apartamenty Blisko Udogodnień i Plaż w Güzelbahçe Güzehbahçe, jedna z nadmorskich dziel…
$239,315
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w Kompleksie Oddalonym o Kilka Minut Spacerem od Plaży w Kuşadası Aydın Stylowe …
$278,934
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Mieszkanie 4 pokoi w Guzelbahce, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Guzelbahce, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/5
Nowe Apartamenty Blisko Udogodnień i Plaż w Güzelbahçe Güzehbahçe, jedna z nadmorskich dziel…
$330,545
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Mieszkanie 2 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/3
Wyobraź sobie: morze jest tylko 280 metrów od hotelu, poranne spacery wzdłuż słynnej plaży C…
$342,999
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/5
Wysokiej Jakości Nieruchomości z Windą w Nowo Wybudowanym, Zamkniętym Kompleksie z Basenem w…
$251,971
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Prestiżowym Kompleksie z Basenem w Kuşadası Kuşadası, nadmorskie miasto znane …
$176,724
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası, Turcja Te eleg…
$170,647
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Mieszkanie 3 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Sprzedaż w Bornova, Izmir Bornova to jedna z najszybci…
$232,377
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Mieszkanie 4 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Sprzedaż w Bornova, Izmir Bornova to jedna z najszybci…
$273,913
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Typy nieruchomości w Aegean Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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