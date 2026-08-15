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Mieszkania na sprzedaż w Foca, Turcja

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4 obiekty total found
Mieszkanie w Yenibagarasi Mahallesi, Turcja
Mieszkanie
Yenibagarasi Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$14,82M
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Mieszkanie 2 pokoi w Foca, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Foca, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z 1 Sypialnią w Kompleksie przy Plaży w Izmirze Foça Apartamenty w dzielnicy Foç…
$185,078
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Mieszkanie w Yenibagarasi Mahallesi, Turcja
Mieszkanie
Yenibagarasi Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 690 m²
$7,66M
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Mieszkanie w Yenibagarasi Mahallesi, Turcja
Mieszkanie
Yenibagarasi Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 3 m²
$48,83M
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