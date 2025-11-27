Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Aegean Region
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Pole golfowe

Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

Izmir
16
Bodrum
8
Mugla
301
Aydin
99
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/1
Regnum Golf & Country Club BodrumOn the Bodrum Peninsula, this is the first 18-hole  natural…
$380,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wabi Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Aegean Region.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się