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Mieszkania na sprzedaż w Urla, Turcja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Urla, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Urla, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/2
$14,59M
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Mieszkanie 6 pokojów w Urla, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 494 m²
Liczba kondygnacji 2
New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey …
$2,15M
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Mieszkanie 7 pokojów w Urla, Turcja
Mieszkanie 7 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 450 m²
Proces sprzedaży Laila 2 Mansions, który stał się symbolem İzmir Güzelbahçe, rozpoczął się w…
$1,10M
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