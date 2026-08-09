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Mieszkania na sprzedaż w Fethiye, Turcja

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24 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Penthouse 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowocześnie Zaprojektowane Apartamenty w Centralnej Lokalizacji w Hisarönü, Fethiye Fethiye,…
$329,450
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Penthouse 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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INEST HOMES
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Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Eleganckie Apartamenty w Rozległym Kompleksie w Fethiye w Turcji Apartamenty znajdują się w …
$295,686
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Mieszkanie 2 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/3
Eleganckie Apartamenty w Wysokiej Jakości Projekcie w Centralnej Lokalizacji w Fethiye Fethi…
$134,615
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Mieszkanie 2 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/3
Wyobraź sobie: morze jest tylko 280 metrów od hotelu, poranne spacery wzdłuż słynnej plaży C…
$342,999
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INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/2
Eleganckie Apartamenty w Rozległym Kompleksie w Fethiye w Turcji Apartamenty znajdują się w …
$243,506
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Mieszkanie 2 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty ze Wspólnym Basenem w Odległości Spaceru od Plaży w Fethiye Muğla Luksusowy proj…
$160,357
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Mieszkanie 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Gated complex of villas at 600 meters from the beach, Fethiye, Turkey The residence feature…
$754,551
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Mieszkanie 2 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/3
Sale of 1+1 apartment in Fethiye, New complex in ChalyshOur residential complex is ideal for…
$195,107
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Mieszkanie 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of …
$632,142
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Mieszkanie 2 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty premium w strzeżonym osiedlu z basenem, Fethiye, Turcja W osiedlu znajduje się …
$180,342
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Mieszkanie 3 pokoi w Ölüdeniz, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 4
New gated residential complex with a swimming pool, Oludeniz, Turkey The residence consists…
$291,760
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Mieszkanie 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Complex of viillas with a swimming pool, Fethiye, Turkey We offer a villa with balconies an…
$545,380
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Mieszkanie 5 pokojów w Gocek, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Gocek, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 698 m²
Liczba kondygnacji 5
Premium rezydencja Nidapark Gocek z parkiem i basenami w historycznym centrum Fethiye, Turcj…
$3,16M
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Mieszkanie 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey We offer villas with glass facades, la…
$653,944
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Mieszkanie 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 191 m²
Liczba kondygnacji 3
New complex of villas with swimming pools, Fethiye, Turkey We offer quality premium three-s…
$503,033
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Mieszkanie 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
New villa with a swimming pool in a gated residence, Fethiye, Turkey We offer a villa with …
$679,096
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Mieszkanie 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 429 m²
Liczba kondygnacji 4
New furnished villas with panoramic views and swimming pools, Fethiye, Turkey We offer vill…
$1,58M
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Mieszkanie 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 4
Complex of villas with swimming pools and terraces close to the beach, Fethiye, Turkey We o…
$737,499
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Mieszkanie 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
New complex of villas with swimming pools in the forest, Fethiye, Turkey We offer villas wi…
$1,76M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ölüdeniz, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 3
New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey We offer villas with …
$716,723
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Mieszkanie 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey We …
$790,177
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Mieszkanie 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowana willa z basenem w centrum Fethiye, TurcjaOferujemy willę z ogrodem i basenem, tar…
$916,606
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