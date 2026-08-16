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Mieszkania na sprzedaż w Mugla, Turcja

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8
Milas
64
Fethiye
24
Marmaris
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276 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty ze Wspólnym Basenem w Odległości Spaceru od Plaży w Fethiye Muğla Luksusowy proj…
$160,357
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Mieszkanie 5 pokojów w Kizilagac, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kizilagac, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 253 m²
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$1,99M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 138 m²
Mirador Kartal to zupełnie nowy projekt, który pozwoli Ci w pełni cieszyć się Istambułem, św…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z Prywatną Plażą i Wyjątkowym Widokiem na Morze w Bodrum Küçükbük Ap…
$635,663
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości w Rozsądnej Cenie Przeplatające się z Naturą w Milas Muğla Nieruchomość położo…
$185,078
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 6
Powierzchnia 260 m²
Wszystkie przywileje życia w centrum czekają na Ciebie w tym projekcie! Co byś powiedział na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Apartamenty z Widokiem na Jezioro z Systemami Smart Home w Adabükü Bodrum Apartamenty znajdu…
$188,548
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Patrząc na widoki na Canal Istanbul, Lakeside Heaven posiada 408 rezydencje i 25 sklepów got…
$2,36M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Kompleks Premium z infrastrukturą 200 metrów od morza w…
$194,733
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem i Prywatnymi Ogrodami w Bodrum Konacik Nieruchomość n…
$838,632
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Apartamenty z Ogrodami oraz Parkingiem Wewnętrznym, w Odległości Spaceru od Mariny w Bodrum …
$702,101
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 216 m²
$1,55M
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Mieszkanie 3 pokoi w Marmaris, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Marmaris, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 75 m²
Location:Located in Sariana, Marmaris, just 600 meters from the sea and marina, providing co…
$380,410
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 605 m²
Mirador Kartal to zupełnie nowy projekt, który pozwoli Ci w pełni cieszyć się Istambułem, św…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Aegean Region, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Aegean Region, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Doświadcz luksusu i spokoju w Kızılada Homes, premium projekt mieszkalny położony w sercu Fe…
$280,737
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/2
Stylowy apartament 2 + 1 w samym sercu Bodrum - dla życia, rekreacji i inwestycjiOferujemy n…
$450,000
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 237 m²
Luksusowy i tętniący życiem dom czeka w Beyoğlu, kulturalnym, historycznym, rozrywkowym, art…
$807,890
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Sea Dawn
$2,29M
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 878 m²
Mirador Kartal to zupełnie nowy projekt, który pozwoli Ci w pełni cieszyć się Istambułem, św…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Marmaris, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Marmaris, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
A secondary market apartment located in the resort town of Marmaris is presented for sale. M…
$280,724
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Położony w Ispartakule Avcılar, projekt Blue Nest 10 czeka na Ciebie z wszystkimi przywileja…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Położony zaledwie 5 minut od wybrzeża i morza, Marine Palace oferuje spokojne życie z jego b…
$609,921
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 194 m²
Morze Wielkie Domy to projekt, który będzie zawsze zachować życie u boku z jego lokalizacji …
$2,01M
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Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Eleganckie Apartamenty w Rozległym Kompleksie w Fethiye w Turcji Apartamenty znajdują się w …
$295,686
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 203 m²
Żyj pełnią życia w centrum miasta! Niezależnie od tego, czy mieszkasz sam czy z rodziną, będ…
$1,73M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Apartamenty z Opcją Widoku na Morze w Kompleksie z Basenem w Bodrum Elegancko zap…
$300,495
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Trzypokojowe apartamenty i wille (3+1) o powierzchni 131,4 m² w kompleksie Neva Valeron Adab…
$264,001
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Będziesz miał okazję żyć wśród naturalnych cudów Alanya Avsallar w Kalonor Hills. Z bliskośc…
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Mugla.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Mugla, Turcja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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