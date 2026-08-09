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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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94 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/7
Apartamenty z Widokiem na Morze, Góry i Miasto w Kompleksie w Kuşadası Apartamenty znajdują …
$333,661
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/7
Apartamenty z Widokiem na Morze, Góry i Miasto w Kompleksie w Kuşadası Apartamenty znajdują …
$207,100
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
Mieszkania z Panoramicznym Widokiem na Morze, Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Gümüşlük, Bod…
$802,338
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Nadmorskie Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bodrum Apartamenty znajdują…
$1,20M
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Mieszkanie 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 4/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Ochroną Blisko Mariny w Kuşadası Apartamenty na sprzeda…
$416,070
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem i Prywatnymi Ogrodami w Bodrum Konacik Nieruchomość n…
$838,632
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/6
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem Blisko Mariny w Kuşadası Nieruchomo…
$590,094
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze i Przyrodę w Kuşadası, Aydın Kuşadası ma szczegó…
$142,388
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Nieruchomości przy Plaży z Widokiem na Morze i Prywatną Plażą w Yalıkavak Bodrum Eleganckie …
$978,066
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/3
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze i Przyrodę w Kuşadası, Aydın Kuşadası ma szczegó…
$240,350
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z Prywatną Plażą i Wyjątkowym Widokiem na Morze w Bodrum Küçükbük Ap…
$635,663
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 337 m²
Piętro 1/38
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie w Pobliżu Udogodnień i Stacji Metra w Izmirze A…
$1,28M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/3
Sprzedaż 🏠Nieruchomość ekskluzywna zarządzana przez Swissôtel w GündoganW prestiżowej nadmor…
$1,06M
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Mieszkanie 4 pokoi w Didim, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 5
MODERNE WOHNANLAGE IN DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICKNiemiecki broker § 34c Wstęp - bezpi…
$312,101
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Mieszkanie 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 1
Apartamenty z Systemem Smart Home w Kompleksie w Bodrum Gündoğan Apartamenty na sprzedaż zna…
$3,11M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie Blisko przystani w Yalıkavak Bodrum Nieruchom…
$1,00M
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Penthouse 3 pokoi w Milas, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Penthousy z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska Bodrum Adabuku Adabuku stało się w ostatnic…
$167,981
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 16/46
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto, Zlokalizowane Blisko Metra w Izmirze, Konak Konak …
$763,030
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2/2
Mieszkania z Widokiem na Morze i Przyrodę w Strzeżonym Kompleksie w Bodrum Muğla Bodrum to j…
$337,583
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Mieszkanie 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 8/8
Nowo Wybudowany, Przestronny Apartament z Widokiem na Morze w Nadmorskiej Lokalizacji w Izmi…
$1,00M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Nieruchomości przy Plaży z Widokiem na Morze i Prywatną Plażą w Yalıkavak Bodrum Eleganckie …
$752,626
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Mieszkanie 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/5
Apartamenty z Widokiem na Morze w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası, Aydın Apartame…
$337,583
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Apartamenty z Opcją Widoku na Morze w Kompleksie z Basenem w Bodrum Elegancko zap…
$416,070
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/2
Apartament w Bodrum Center z panoramicznym widokiem na miasto, morze i Zamek św. PiotraKompl…
$480,000
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 12/34
Apartament z Widokiem na Morze i Wspólnym Basenem Blisko Metra w Konak, Izmir Konak to ważna…
$199,945
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2/2
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie Blisko przystani w Yalıkavak Bodrum Nieruchom…
$1,15M
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Mieszkanie 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Ochroną Blisko Mariny w Kuşadası Apartamenty na sprzeda…
$310,897
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Penthouse 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/2
Apartamenty z Widokiem na Przyrodę i Morze w Bodrum Muğla Apartamenty z widokiem na morze i…
$703,665
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Typy nieruchomości w Aegean Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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