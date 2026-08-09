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Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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Izmir
13
Bodrum
8
Mugla
276
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130
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3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Didim, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 5
MODERNE WOHNANLAGE IN DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICKNiemiecki broker § 34c Wstęp - bezpi…
$312,101
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Mieszkanie 5 pokojów w Kuyucak Mevkii, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kuyucak Mevkii, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks mieszkaniowy domów szeregowych z prywatną plażą w Bodrum, Muğla, Turcja Luksu…
$996,445
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z widokiem na jezioro w nowym kompleksie mieszkalnym z basenem i centrum fitness…
$189,332
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Typy nieruchomości w Aegean Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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