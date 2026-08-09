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Mieszkania na sprzedaż w Milas, Turcja

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64 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Luksusowy kompleks w cichej, elitarnej dzielnicy K…
$149,110
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Mieszkanie 2 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska w Bodrum Muğla Region Dörttepe to szybko …
$137,284
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Penthouse 3 pokoi w Milas, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Penthousy z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska Bodrum Adabuku Adabuku stało się w ostatnic…
$167,981
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Milas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Milas, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Powstanie w Esenyurt, Vajra Złoto podbije Twoje serce swoją doskonałą lokalizacją, która umo…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Apartamenty z Widokiem na Jezioro z Systemami Smart Home w Adabükü Bodrum Apartamenty znajdu…
$189,543
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Mieszkanie 3 pokoi w Dorttepe, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Dorttepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/2
Apartament z 2 Sypialniami i Widokiem na Jezioro w Kompleksie Blisko Lotniska w Bodrum Regio…
$126,016
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska w Bodrum Muğla Region Dörttepe to szybko …
$151,403
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartament z Widokiem na Morze Blisko Lotniska w Adabükü Bodrum Adabükü jest domem dla słynn…
$202,702
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Mieszkanie 1 pokój w Milas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Milas, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 6
Powierzchnia 340 m²
Położony zaledwie 5 minut od wybrzeża i morza, Marine Palace oferuje spokojne życie z jego b…
$1,32M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/4
Co masz: Przestronne mieszkanie z trzema sypialniami na pierwszej linii brzegowej w jednym z…
$311,634
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/3
Mieszkanie Inwestycyjne w Pobliżu Przystani Güllük w Milas Muğla Stylowy apartament położony…
$184,977
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości w Rozsądnej Cenie Przeplatające się z Naturą w Milas Muğla Nieruchomość położo…
$186,133
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Mieszkanie 2 pokoi w Gulluk, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gulluk, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna rezydencja z aquaparkiem i restauracją w spokojnej i zielonej okolicy, Bodrum, Tu…
$483,732
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/6
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Luksusowe nieruchomości w kompleksie klasy premium…
$149,110
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w kompleksie klasy premium w dzielnicy…
$299,333
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w odległości spaceru od Morza Śródziemnego …
$158,012
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w luksusowym kompleksie inwestycyjnym …
$272,626
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1/5
Co masz: kompleks Premium w cichej okolicy Kargicak. Na budowie: Projekt jest realizowany p…
$354,971
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co można uzyskać: Kompleks Premium willi i apa…
$192,508
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/6
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w elitarnym kompleks…
$324,926
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty 1 + 1 w kompleksie z infrastrukturą w …
$172,478
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Mieszkanie 5 pokojów w Kuyucak Mevkii, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kuyucak Mevkii, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks mieszkaniowy domów szeregowych z prywatną plażą w Bodrum, Muğla, Turcja Luksu…
$996,445
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowe apartamenty w luksusowym kompleksie w dzielni…
$190,560
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/6
Co otrzymasz: Apartamenty z panoramicznym widokiem na morze w nowym kompleksie dzielnicy Kar…
$150,223
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/14
Co dostajesz: Oferujemy przytulny apartament o układzie 2 + 1, który znajduje się w komforto…
$191,357
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Mieszkanie 4 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 175 m²
Umeblowane Apartamenty z Systemem Smart Home w Adabükü Dopóki jego popularność nie wzrosła k…
$1,41M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1/5
Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty różnych układów w nowym elitarnym projekcie w dzie…
$210,312
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4/6
Na czynsz. Co otrzymasz: Apartamenty 1 + 1 w nowym kompleksie, z widokiem na basen i morze …
$159,125
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/10
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co otrzymasz: Elitarny kompleks z panoramiczny…
$139,095
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/6
Dla inwestycji Co dostajesz: Nowe apartamenty w kompleksie z infrastrukturą, w cichej, modn…
$179,154
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