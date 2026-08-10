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Mieszkania na sprzedaż w Bornova, Turcja

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9 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/15
Apartamenty w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Izmirze Bornova to szybko rozwijający s…
$199,945
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Mieszkanie 1 pokój w Bornova, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bornova, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Położony w centralnej dzielnicy izmir Bornova, te nowoczesne apartamenty oferują doskonałą l…
$157,929
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Mieszkanie 1 pokój w Bornova, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bornova, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Chcesz zarabiać pasywnie w dolarach bez zbędnych problemów? Twoja szansa – apartamenty TRYP …
$152,200
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3/15
Apartamenty w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Izmirze Bornova to szybko rozwijający s…
$291,339
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Mieszkanie 4 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3/15
Apartamenty w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Izmirze Bornova to szybko rozwijający s…
$421,979
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Mieszkanie 3 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Sprzedaż w Bornova, Izmir Bornova to jedna z najszybci…
$232,377
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Mieszkanie 4 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Sprzedaż w Bornova, Izmir Bornova to jedna z najszybci…
$273,913
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Mieszkanie 4 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 143 m²
FOLKART INCITY znajduje się zaledwie kilka minut od wszystkiego, co robią szkoły Uğur z Izmi…
$280,285
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Kawalerka 1 pokój w Naldoken Mahallesi, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Naldoken Mahallesi, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Pokoje w hotelu RadissonMożna kupić pokój w całości lub w części 0,25% (1 / 4) i 0,50% (1 / …
$37,500
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