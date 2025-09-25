Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Guzelbahce
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Guzelbahce, Turcja

3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Guzelbahce, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Guzelbahce, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/2
Mieszkania z Basenem w Pobliżu Udogodnień i Szkół w Izmirze, Güzelbahçe Güzelbahçe to jedna …
$229,075
Mieszkanie 3 pokoi w Guzelbahce, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Guzelbahce, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
Mieszkania z Basenem w Pobliżu Udogodnień i Szkół w Izmirze, Güzelbahçe Güzelbahçe to jedna …
$265,493
Penthouse 5 pokojów w Guzelbahce, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Guzelbahce, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/2
Apartamenty z Widokiem na Naturę Blisko Udogodnień w İzmirze Güzelbahçe to spokojne nadmorsk…
$415,860
