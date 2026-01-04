Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Merkezefendi, Turcja

8 obiektów total found
Mieszkanie w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie
Merkezefendi, Turcja
Powierzchnia 228 m²
$3,05M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 5/5
$5,57M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie
Merkezefendi, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3
$9,97M
Zostaw prośbę
OneOne
Mieszkanie 4 pokoi w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/5
$4,89M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Saruhan Mahallesi, Turcja
Mieszkanie
Saruhan Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 520 m²
$9,79M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/3
$1,70M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/4
$7,59M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/5
$4,28M
Zostaw prośbę
