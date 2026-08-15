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Mieszkania na sprzedaż w Cigli, Turcja

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7 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/9
Nowo Wybudowane Apartamenty z Widokiem na Miasto w Çiğli, Izmir Izmir to dobrze rozwinięte m…
$261,423
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Mieszkanie 2 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/8
Mieszkania w Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Çiğli, Izmir Mieszkania znajdują się w dz…
$223,250
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Mieszkanie 4 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 4/14
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze, Las i Miasto w Çiğli w Izmirze Apartamenty zn…
$272,491
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3/8
Mieszkania w Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Çiğli, Izmir Mieszkania znajdują się w dz…
$446,501
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Mieszkanie 4 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/9
Nowo Wybudowane Apartamenty z Widokiem na Miasto w Çiğli, Izmir Izmir to dobrze rozwinięte m…
$345,865
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Mieszkanie 3 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 3/14
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze, Las i Miasto w Çiğli w Izmirze Apartamenty zn…
$129,555
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/14
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze, Las i Miasto w Çiğli w Izmirze Apartamenty zn…
$115,095
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