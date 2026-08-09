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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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Izmir
13
Bodrum
8
Mugla
276
Aydin
130
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17 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Agencja
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/3
Sprzedaż 🏠Nieruchomość ekskluzywna zarządzana przez Swissôtel w GündoganW prestiżowej nadmor…
$1,06M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/1
Regnum Golf & Country Club BodrumOn the Bodrum Peninsula, this is the first 18-hole  natural…
$380,000
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/2
Nowy projekt butikowy zaledwie 26 metrów od plaży i wybrzeżaPrywatna rezydencja na pierwszej…
$238,037
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/2
Apartament w Bodrum Center z panoramicznym widokiem na miasto, morze i Zamek św. PiotraKompl…
$480,000
VAT
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Penthouse 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Agencja
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Mieszkanie 4 pokoi w Kizilagac, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kizilagac, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 253 m²
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$1,62M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie w Menemen, Turcja
Mieszkanie
Menemen, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Obejmij wybrzeże życia z tych oszałamiających apartamentów z widokiem na morze znajduje się …
$140,382
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Mieszkanie 2 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/3
Wyobraź sobie: morze jest tylko 280 metrów od hotelu, poranne spacery wzdłuż słynnej plaży C…
$342,999
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 5 pokojów w Kizilagac, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kizilagac, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 253 m²
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$1,99M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$1,06M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Położony w Jalıkavak, jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Bodrum, nieruchomości te zn…
$1,13M
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 25
ID IZ 2049Nieruchomość mieszkalna w sercu Izmira. Idealna lokalizacja, widok na morze. Super…
$419,851
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
ID BD 1968Apartamenty nad morzem w jednym z centralnych obszarów miastaOferujemy unikalne ap…
$230,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
ID BD 12776Ten unikalny kompleks mieszkalny znajduje się w pobliżu rezerwatu Półwyspu Bodrum…
$250,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
ID BD 771ekskluzywne apartamenty w kompleksie klasy De LuxeOferujemy luksusowe apartamenty w…
$419,851
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2
ID BD 1718Pilna wyprzedaż! Apartamenty z widokiem na jezioro w rezerwacie Półwyspu BodrumKom…
$145,333
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Typy nieruchomości w Aegean Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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