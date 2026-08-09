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Mieszkania na sprzedaż w Çeşme, Turcja

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20 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/5
Przestronne Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Windą w Çeşme Çeşme to miejscowość wypoczyn…
$316,773
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Mieszkanie 2 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$433,510
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Mieszkanie 2 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$389,345
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3/5
Mieszkanie w Kompleksie Mieszkaniowym w Odległości Spaceru od Mariny i Plaży w Çeşme Mieszka…
$198,789
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Mieszkanie 2 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Çeşme, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Wynajem samochodów
$213,437
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Mieszkanie 3 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$577,626
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Mieszkanie 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 2/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$833,315
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Mieszkanie w Çeşme, Turcja
Mieszkanie
Çeşme, Turcja
Cena od 1 155 000 EUR Luksusowe, markowe apartamenty i wille z widokiem na morze w Cesme,…
$1,35M
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Mieszkanie 3 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$733,364
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Mieszkanie 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$1,08M
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Mieszkanie 3 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Çeşme, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Wynajem samochodów
$286,622
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Mieszkanie 3 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Piętro 1/5
Przestronne Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Windą w Çeşme Çeşme to miejscowość wypoczyn…
$421,979
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Mieszkanie 5 pokojów w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 313 m²
Zawsze szukałeś nowych mórz. Na nowych wybrzeżach. Nadal tu należysz. Wasze serce, wasz kraj…
$814,718
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Mieszkanie 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 6
Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey We …
$855,499
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Mieszkanie 2 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
ç eşme to najpiękniejszy półwysep na Morzu Egejskim, a jego wartość rośnie każdego dnia. Fol…
$272,753
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Mieszkanie 5 pokojów w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Rezydencja z basenami i ogrodami 300 metrów od plaży, Izmir, Turcja Rezydencja oferuje park…
$1,36M
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Mieszkanie 2 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 167 m²
You are at the center of an exclusive life at Folkart Boyalık ç eşme, located close to ç eşm…
$326,879
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Mieszkanie 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Izmir, miasto kurortu Cesme jest najpiękniejszym półwyspem na wybrzeżu Morza Egejskiego, jeg…
$807,528
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Mieszkanie 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 279 m²
Расстояние до: Пляж BOYALIK ...... 300 м. Марина ALTIN YUNUS ..... 1 км. Аквапарк AQUA TO…
$1,03M
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Mieszkanie 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 326 m²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Çesme марина...... 2 км. Залив AYA YORGİ ..... 5 км. Образовательно-обуча…
$1,02M
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