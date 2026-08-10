Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Izmir
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Izmir, Turcja

;
Konak
41
Çeşme
20
Bornova
9
Cigli
7
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
129 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Konak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konak, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Zanurz się w fuzji zdrowia, luksusu i wygody z tym przełomowym projektem w Stambule. Mieszan…
$692,318
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Torbali, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Torbali, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie o Architekturze Poziomej w Izmirze Torbalı Apartamenty…
$127,172
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Konak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konak, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Położony w bujnej, zielonej okolicy Sarıyer, jednej z najbardziej przyjaznych dla natury dzi…
$675,886
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3/8
Mieszkania w Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Çiğli, Izmir Mieszkania znajdują się w dz…
$447,413
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/15
Apartamenty w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Izmirze Bornova to szybko rozwijający s…
$199,945
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/4
$4,88M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/8
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Strzeżonym Budynku w Konak, İzmir Konak jest jedną z najważnie…
$388,452
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/8
Mieszkania w Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Çiğli, Izmir Mieszkania znajdują się w dz…
$224,285
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 337 m²
Piętro 1/38
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie w Pobliżu Udogodnień i Stacji Metra w Izmirze A…
$1,28M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Urla, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Urla, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/2
$14,59M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Karabaglar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Karabaglar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/9
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Nowym Budynku w Poligon w Izmirze Apartamenty znajdują si…
$178,336
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Konak, Turcja
Mieszkanie
Konak, Turcja
Projekt inwestycyjny hotelu 4 ″ zarządzanego przez Wyndham w IzmirzeNiepowtarzalna możliwość…
$35,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Torbali, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Torbali, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/3
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie o Architekturze Poziomej w Izmirze Torbalı Apartamenty…
$91,469
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 16/46
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto, Zlokalizowane Blisko Metra w Izmirze, Konak Konak …
$763,030
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
Nadmorskie Apartamenty w Pobliżu Udogodnień w Izmirze Kaşıyaka Te apartamenty w Izmirze znaj…
$305,118
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Konak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Piętro 5/8
Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Codziennych Udogodnień w Izmirze Konak Nowe…
$1,53M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/5
Apartamenty na Sprzedaż w Budynku z Windą i Balkonem w Karşıyaka, Izmir Apartamenty znajdują…
$144,970
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/5
Przestronne Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Windą w Çeşme Çeşme to miejscowość wypoczyn…
$316,773
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Bayrakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bayrakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 3/10
Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Codziennych Udogodnień w Bayraklı, Izmir Te apartam…
$327,178
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 8/8
Nowo Wybudowany, Przestronny Apartament z Widokiem na Morze w Nadmorskiej Lokalizacji w Izmi…
$1,00M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/6
Apartamenty Blisko Morza z Parkingiem Wewnętrznym w Izmir Karşıyaka Te przestronne apartamen…
$337,583
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Yenibagarasi Mahallesi, Turcja
Mieszkanie
Yenibagarasi Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 3 m²
$48,83M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 12/34
Apartament z Widokiem na Morze i Wspólnym Basenem Blisko Metra w Konak, Izmir Konak to ważna…
$199,945
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$433,510
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Bornova, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bornova, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Położony w centralnej dzielnicy izmir Bornova, te nowoczesne apartamenty oferują doskonałą l…
$157,929
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$389,345
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Denizkoy Mahallesi, Turcja
Mieszkanie
Denizkoy Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 340 m²
$7,73M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 2/8
Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Codziennych Udogodnień w Izmirze Konak Nowe…
$549,151
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 4/2
OPIS: Na sprzedaż oferujemy przestronny apartament dwupoziomowy 3+1, położony w Bostanlı,…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Altincag Nieruchomości
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français
Mieszkanie 2 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3/5
Mieszkanie w Kompleksie Mieszkaniowym w Odległości Spaceru od Mariny i Plaży w Çeşme Mieszka…
$198,789
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Izmir.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Izmir, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się