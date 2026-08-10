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Mieszkania na sprzedaż w Menemen, Turcja

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6 obiektów total found
Mieszkanie 6 pokojów w Menemen, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Menemen, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Ten 4-piętrowy budynek znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy Beyoglu w Stambule, jednym …
$646,786
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Mieszkanie 3 pokoi w Menemen, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Menemen, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/4
Nowy, Gotowy do Zamieszkania Apartament z Widokiem na Miasto w Izmirze Izmir to jedno z najl…
$115,575
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Mieszkanie 8 pokojów w Menemen, Turcja
Mieszkanie 8 pokojów
Menemen, Turcja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Ten apartament położony jest w Beyoglu, jednym z najbardziej tętniących życiem i strategiczn…
$2,01M
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TekceTekce
Mieszkanie w Menemen, Turcja
Mieszkanie
Menemen, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Obejmij wybrzeże życia z tych oszałamiających apartamentów z widokiem na morze znajduje się …
$140,382
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Mieszkanie 5 pokojów w Menemen, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Menemen, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 12
Nowa rezydencja z basenem i centrum fitness, Izmir, Turcja Oferujemy apartamenty z balkonam…
$419,078
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Mieszkanie 4 pokoi w Menemen, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Menemen, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 12
Jakościowa, strzeżona rezydencja z sześcioma basenami, centrum spa i strefami wypoczynkowymi…
$233,508
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