  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Mijas
  4. Dzielnica mieszkaniowa JARDINES DE LAS LAGUNAS II

Dzielnica mieszkaniowa JARDINES DE LAS LAGUNAS II

Mijas, Hiszpania
od
$468,257
;
10
Zostawić wniosek
ID: 39025
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2139929505
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Español Español
Following the success of the first phase, Jardines de las Lagunas presents 292 homes divided into 4 blocks. This new phase features several enhancements, providing a highly optimized product in a growing area of Mijas.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa Shanti - STUPA
Mijas, Hiszpania
od
$2,20M
Dzielnica mieszkaniowa Core Higueron
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,31M
Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 3
Benalmadena, Hiszpania
od
$935,148
Dzielnica mieszkaniowa Ocean Garden Residence
Fuengirola, Hiszpania
od
$420,930
Dzielnica mieszkaniowa La Paloma Villas - Villa 56
Manilva, Hiszpania
od
$2,67M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa JARDINES DE LAS LAGUNAS II
Mijas, Hiszpania
od
$468,257
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Unika I
Dzielnica mieszkaniowa Unika I
Dzielnica mieszkaniowa Unika I
Dzielnica mieszkaniowa Unika I
Dzielnica mieszkaniowa Unika I
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Unika I
Dzielnica mieszkaniowa Unika I
Estepona, Hiszpania
od
$613,193
New development set in a privileged natural environment with views over the bay of Estepona and the mountains of Marbella, very close to the sea and very well connected. A project of smooth and elegant lines designed by the prestigious architecture studio T10. It has exclusive communal fac…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Benahavis, Hiszpania
od
$1,76M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Energooszczędne apartamenty w klubie wiejskim w Benahavis Benahavis to naturalne miejsce, z którego roztacza się malowniczy widok na słynną Marbellę, Rondę i Esteponę. Region jest blisko plaży, około 7 km. Energooszczędne apartamenty znajdują się w szanowanym kompleksie, kilka minut od pias…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rayos del Sol Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Rayos del Sol Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Rayos del Sol Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Rayos del Sol Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Rayos del Sol Apartments
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rayos del Sol Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Rayos del Sol Apartments
Mijas, Hiszpania
od
$648,460
Discover a new residential complex in a beautiful location in Mijas, Spain, where only 36 apartments are available, ensuring an atmosphere of privacy and tranquility. Each apartment offers stunning sea views. The infrastructure of this urbanization is designed to provide everything necessar…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje