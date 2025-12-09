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Dzielnica mieszkaniowa HORIZON VIEWS

Manilva, Hiszpania
od
$431,738
;
11
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ID: 39249
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 881620506
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Manilva

O kompleksie

Przeniesienie
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Blues and violets, oranges and roses intertwine to paint an idyllic horizon over the Mediterranean. Under these views is born Horizon Views, an exclusive residential designed for you to enjoy a privileged environment. Horizon Views is a residential building that has 4 heights where large windows and open spaces stand for the full enjoyment of the climate and the so admired life outside the coast. 38 houses make up the community, which has from bass with gardens for private use to penthouses that include solarium and individual pool. All owners can delight in a privileged sea view from their residences. Beauty is also on the outside. The outdoor common areas are widely decorated by indigenous plants and flowers that give the community great beauty and naturality. These open spaces give the whole a feeling of serenity and calm, crowned all by a refreshing communal pool. All properties have underground parking space with preinstallation of electric charge and access from the outside with automated door. In addition, separate storage room from the houses.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Lokalizacja na mapie

Manilva, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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od
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Rodzaj obiektu
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Agencja
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