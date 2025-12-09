Dzielnica mieszkaniowa Manzanilla View

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A modern villa with panoramic sea views, contemporary design and open spaces that combine luxury and Mediterranean comfort.
Licence approved - ready to build.
Welcome to the unique villa designed for those seeking an elegant lifestyle by the sea. Located in a quiet residential area of Torreblanca de Sol (Fuengirola), this property offers a perfect combination of modern architecture, natural light and spectacular views of the Mediterranean.
The project has an approved building licence, allowing construction to begin immediately. In addition, the buyer has the possibility to customise finishes, layout and materials, creating a truly bespoke home.
Main features:
4 bedrooms (with option for 5)
4 bathrooms and 1 toilet
Spacious terraces and solarium with sea views
Private swimming pool and garden areas
Double garage
Fully equipped modern kitchen with Bosch or similar appliances
High-quality finishes: porcelain flooring, high-end aluminium carpentry, aerothermal energy
Estimated delivery time: 12 months from the start of construction.
An exceptional opportunity to build your contemporary villa in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol.
Lokalizacja na mapie
Fuengirola, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
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Rekreacja
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