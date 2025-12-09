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Dzielnica mieszkaniowa Manzanilla View

Fuengirola, Hiszpania
od
$2,05M
;
7
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ID: 39518
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1572729545
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Fuengirola
  • Adres
    Calle Azalea

O kompleksie

Przeniesienie
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A modern villa with panoramic sea views, contemporary design and open spaces that combine luxury and Mediterranean comfort. Licence approved - ready to build. Welcome to the unique villa designed for those seeking an elegant lifestyle by the sea. Located in a quiet residential area of Torreblanca de Sol (Fuengirola), this property offers a perfect combination of modern architecture, natural light and spectacular views of the Mediterranean. The project has an approved building licence, allowing construction to begin immediately. In addition, the buyer has the possibility to customise finishes, layout and materials, creating a truly bespoke home. Main features: 4 bedrooms (with option for 5) 4 bathrooms and 1 toilet Spacious terraces and solarium with sea views Private swimming pool and garden areas Double garage Fully equipped modern kitchen with Bosch or similar appliances High-quality finishes: porcelain flooring, high-end aluminium carpentry, aerothermal energy Estimated delivery time: 12 months from the start of construction. An exceptional opportunity to build your contemporary villa in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol.

Lokalizacja na mapie

Fuengirola, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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