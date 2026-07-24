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Muse

Hiszpania,
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2024
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Українська
Strona internetowa
Strona internetowa
museselection.es/
Godziny pracy
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O agencji

MUSE Nieruchomość to luksusowa agencja nieruchomości na Costa del Sol, z siedzibą w Marbella. Pomagamy międzynarodowym nabywcom w zdobywaniu doskonałych willi, apartamentów i nowych budowli na całym Golden Mile, Sierra Blanca, Nueva Andalucía, Benahavís, Estepona i na szerszym wybrzeżu.

Pracujemy przez kurację, nie przez głośność. Własny silnik wyboru AI dopasowuje każdego klienta do właściwej właściwości, wspierany przez wielojęzyczny zespół (angielski · hiszpański · rosyjski) i dostęp do ekskluzywnych off- market i developer- bezpośrednie listy. Od pierwszego oglądania do notariusza zajmujemy się każdym krokiem - prawnym, finansowym i po sprzedaży - więc zakup na Costa del Sol jest bez wysiłku.

Usługi
  • Premia odsprzedaży i sprzedaży nowej generacji w Costa del Sol
  • Exclusive off- market & developer-direct opportunities
  • Asystent AI- assisted property matching & curated selections
  • Reprezentacja kupujących i negocjacje
  • Golden Visa & Investment- Property Advisory
  • Prawne, hipoteczne i koordynacja podatkowa za pośrednictwem zaufanych partnerów
  • Zarządzanie nieruchomościami i obsługa posprzedażna
  • Wielojęzyczny serwis: angielski · hiszpański · rosyjski
Nasi partnerzy
1 agent

Treści multimedialne

Discover the TOP Luxury Features of a Brand New Villa | Marbella | Tour by Muse Real Estate
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