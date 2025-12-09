Mieszkanie w nowym budynku Allure Calpe to ekskluzywny miejski resort klasy premium

Allure Calpe to ekskluzywny miejski resort klasy premium, położony w uprzywilejowanej części Calpe, z widokiem na morze oraz Park Naturalny Salinas. Projekt oferuje luksusowe apartamenty z dwiema i trzema sypialniami, a także spektakularne penthouse’y, zaprojektowane w innowacyjnym i zrównoważonym stylu, otoczone ponad 3 500 m² terenów zielonych i wysokiej klasy stref wspólnych.

Apartamenty wyróżniają się unikalnym wystrojem wnętrz:

— posadzki wielkoformatowe (120×120),

— w pełni wyposażone szafy wnękowe,

— kompletne łazienki z okładzinami ściennymi 120×270,

— kuchnie w stu procentach wyposażone w sprzęt Miele,

— energooszczędny system klimatyzacji Mitsubishi Electric (ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja ciepło/zimno, ciepła woda użytkowa),

— rolety elektryczne,

— system inteligentnego domu,

— system alarmowy,

— preinstalacja punktu ładowania samochodów elektrycznych,

— garaż i komórka lokatorska.

Strefy wspólne podnoszą standard życia, łącząc ekskluzywność, komfort i rekreację. Na dziesiątym piętrze znajduje się elegancka wewnętrzna strefa wspólna z podgrzewanym basenem i panoramicznymi widokami, sauną oraz w pełni wyposażoną siłownią.

Dodatkowo kompleks oferuje 3 500 m² przestrzeni zewnętrznych, w tym:

— basen dla dorosłych,

— basen dla dzieci,

— podgrzewany basen treningowy,

— jacuzzi,

— kort do padla,

— pool bar,

— parking dla rowerów elektrycznych,

— strefę jogi i pilatesu,

— strefę zen,

— rozległe tereny zielone i tarasy.