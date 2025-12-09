  1. Realting.com
  Hiszpania
  Calp
  Mieszkanie w nowym budynku Allure Calpe to ekskluzywny miejski resort klasy premium

Mieszkanie w nowym budynku Allure Calpe to ekskluzywny miejski resort klasy premium

Calp, Hiszpania
od
$821,744
VAT
;
14 1
ID: 33120
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Miasteczko
    Calp

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    16

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

Allure Calpe to ekskluzywny miejski resort klasy premium, położony w uprzywilejowanej części Calpe, z widokiem na morze oraz Park Naturalny Salinas. Projekt oferuje luksusowe apartamenty z dwiema i trzema sypialniami, a także spektakularne penthouse’y, zaprojektowane w innowacyjnym i zrównoważonym stylu, otoczone ponad 3 500 m² terenów zielonych i wysokiej klasy stref wspólnych.

Apartamenty wyróżniają się unikalnym wystrojem wnętrz:
— posadzki wielkoformatowe (120×120),
— w pełni wyposażone szafy wnękowe,
— kompletne łazienki z okładzinami ściennymi 120×270,
— kuchnie w stu procentach wyposażone w sprzęt Miele,
— energooszczędny system klimatyzacji Mitsubishi Electric (ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja ciepło/zimno, ciepła woda użytkowa),
— rolety elektryczne,
— system inteligentnego domu,
— system alarmowy,
— preinstalacja punktu ładowania samochodów elektrycznych,
— garaż i komórka lokatorska.

Strefy wspólne podnoszą standard życia, łącząc ekskluzywność, komfort i rekreację. Na dziesiątym piętrze znajduje się elegancka wewnętrzna strefa wspólna z podgrzewanym basenem i panoramicznymi widokami, sauną oraz w pełni wyposażoną siłownią.

Dodatkowo kompleks oferuje 3 500 m² przestrzeni zewnętrznych, w tym:
— basen dla dorosłych,
— basen dla dzieci,
— podgrzewany basen treningowy,
— jacuzzi,
— kort do padla,
— pool bar,
— parking dla rowerów elektrycznych,
— strefę jogi i pilatesu,
— strefę zen,
— rozległe tereny zielone i tarasy.

Lokalizacja na mapie

Calp, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Wideo recenzja apartamentowiec Allure Calpe to ekskluzywny miejski resort klasy premium

Mieszkanie w nowym budynku Allure Calpe to ekskluzywny miejski resort klasy premium
Calp, Hiszpania
od
$821,744
VAT
